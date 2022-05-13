【藝術球場】軒尼詩聯同藝術團體翻新青衣邨籃球場　街頭藝術家彩繪注入本地元素

▲ 軒尼詩聯同藝術團體翻新青衣邨籃球場，街頭藝術家彩繪注入本地元素。（軒尼詩提供）

軒尼詩今年5月首次將全球項目「Hennessy In the Paint」引入亞洲，與基滙資本民坊及香港藝術團體HKwalls攜手合作，邀請駐港街頭藝術家TAXA親手翻新位於青衣的天台籃球場，加入不少富有象徵意義的巨型彩繪元素，亦特別增添香港天際線、自然山景及璀璨夜色等本地色彩。

軒尼詩指，「Hennessy In the Paint」籃球場選址在青衣，前身是落成多年的青衣邨籃球場，塗層日漸殘舊、地面凹凸不平，而全新改建而成的籃球場由日本駐港街頭藝術家TAXA親手打造，以藍色、桃紅色以及湖水綠色作主調。

TAXA在球場的一幅巨型畫布上特別設計了一雙手臂延伸至球場邊界，象徵著球場上渴望觸及目標的熱情，籃球場更注入香港元素，球隊邊界的箭號狀代表自然山景；而球場上下兩邊則是香港天際線，更以多個漸變色的圓形象徵城市璀璨奪目的燈光，籃球場將於5月上旬正式開放。

基滙資本資產管理部董事總經理羅璟禧表示，基滙資本民坊致力打造一個讓街坊鄰里建立深厚社區情懷的社區樞紐，認為是次項目能提高社區設施使用體驗及凝聚街坊歸屬感之餘，更希望青衣商場及球場成為香港人的聚腳點。

我們相信只要運用創意，即使是有限的空間或如一個平平無奇的球場，也能發揮無限可能。

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責任編輯：李榮忠