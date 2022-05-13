【逆轉人生】任停車場保安日做13小時儲學費　由難民到博士生講師圓亡父遺願

▲ 一名剛果難民靠自我努力改變人生。

只要有勇氣去改變現狀，堅持不放棄，人生總有轉機。一名剛果難民4年前去南非尋求庇護，他任職停車場保安，日做13小時不言苦，只為賺錢儲學費，完成亡父生前希望他接受良好教育的遺願。4年後的今天，他不但碩士畢業，正在攻讀博士學位，更成為助理講師，靠自我努力一步步邁向更美好的人生。

南非普利托利亞大學（University of Pretoria）網頁日前分享了該校一位學生的勵志故事，31歲的Fabrice Kapya於2018年離開剛果，並到南非尋求庇護。他在剛果利卡西大學（University of Likasi）取得化學工程學位，但這個學位得來不易，當時他的父親去世，他難以支付學費，幸得朋友慷慨解囊資助他讀書，才能順利獲得學位。

最初Fabrice來到南非時既沒有錢，也沒有工作，但他決心繼續深造。他開始在當地一個商場擔任停車場保安，每天由早上7時至晚上8時，工作長達13小時。他每月賺取約2000蘭特（約980港元），但支付房租和雜費等費用後，一個月只剩下約900蘭特（約440港元）。

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邊讀書邊打工賺學費

2018年8月，Fabrice的朋友知道他想進修，建議他申請入讀普利托利亞大學，他考慮了一段時間，直至截止申請前兩天才決定報名。他憶述，「那次錄取對我來說仍然是一個奇蹟」，同年11月他獲工業與系統工程學系錄取，直至2019年3月開課時，他仍繼續保安的工作。他分享︰

我用賺到的每一枚硬幣來支付我的學費。我在停車場溫習，頸上掛著學生證。即使我的腳和腰都酸痛到沒有感覺，我仍然很堅強。

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他不去商場購物，不會亂花錢，因為他每月要預備1000元（約490港元）償還學費。面對語言障礙，加上沒有工業工程背景，令他修讀課程更困難。慶幸他得到同學的熱心幫忙，幫助他做筆記，有時同學給他食物，或為他支付交通費及房租。

2019年12月，一位停車場常客得知Fabrice的故事後，願意捐出1.8萬蘭特（約8800港元）為他支付學費，最終他順利在2020年7月完成學士學位。他憑著勤奮好學獲得獎學金，在原學系修讀碩士課程，並於今年1月取得碩士學位。

毋忘父親生前教誨

父親的身教與言教對Fabrice影響深遠，他每天在停車場工作，都會想起亡父對他的教誨︰

我父親一直希望我們接受良好的教育，教導我無論多困難，都要有做正確事情的決心。今天我成為家族第一個獲碩士學位的人。

他正在攻讀博士學位，也成為大學的助理講師。他希望有朝一日能創立一個非牟利組織，幫助那些經歷困難的年輕人，「我想贊助他們讀書，讓他們有機會實現自己的目標」。

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責任編輯︰王明芳