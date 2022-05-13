【院內感染】九龍醫院康復大樓再多20人　帶抗萬古霉素腸道鏈球菌

▲ 九龍醫院康復大樓再多20人，帶抗萬古霉素腸道鏈球菌。（資料圖片）

九龍醫院因應早前其中一個康復科病房發現有病人帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌，院方展開全康復大樓篩查後，再發現四個康復科及延續護理病房中，有20名病人，年齡69至99歲，帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌，其中一名78歲病人早前已經出院、一名74歲病人因自身疾病已轉送伊利沙伯醫院作進一步治療，其餘各人沒有病徵，目前仍然留醫，正接受隔離治療，情況穩定。

該病房已經加強執行下列各項感染控制措施，包括加強手部衞生，以及嚴格執行接觸傳播防護措施；加倍注意高感染風險的處理程序及加強有關病房的消毒及清潔。

院方會繼續加強執行感染控制措施，並密切留意有關病房的情況。院方已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生署衞生防護中心作出跟進。

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責任編輯：李榮忠