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【勞工市場】政府指勞工市場嚴重受壓　人力：第二季會有起色

社會 18:57 2022/05/13

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本港經濟在首季按年實質收縮4%。（資料圖片）

政府公布，本港首季經濟按年實質收縮4%，與預先估計相同，結束之前4個季度的增長趨勢，貨物出口亦結束連續6個季度的增長，整體投資開支的跌幅也進一步擴大，勞工市場嚴重受壓。

毅知顧問公司董事總經理、資深人力資源顧問周綺萍指首季經濟及勞動市場受到第五波疫情影響，相信會在下一季度慢慢有起色。

政府數據顯示，經季節性調整後，經濟按季收縮3%。政府表示，鑑於首季經濟表現遜於預期，同時考慮到出口前景惡化，但本地經濟活動應會逐步恢復，今年實質經濟增長預測向下修訂至1%至2%，低過《財政預算案》公布的2%至3.5%。私人消費開支由去年第4季的增長5.3%，於上季轉跌5.5%。營商氣氛轉差，整體投資開支的跌幅由去年第4季的0.6%，急速擴大至8.4%。

周指出，首季本港經濟受到第五波政府的防疫政策影響，許多場所無法營業，不少打工仔只能放無薪假，狀況也顯示在上幾個月的失業率上。她說，雖然現時政府已經慢慢放寬，惟數據仍有滯後效應；不過相信隨著經濟活動恢復正常，有望恢復去年下半年至聖誕期間的狀況。

至於首季整體貨物出口結束連續6個季度增長，按年轉跌4.5%。輸往內地的出口轉為急跌，輸往美國、歐盟和亞洲其他主要市場的出口增長放緩。周指，歐洲在首季正面臨戰爭，至於內地則是因為內地也在面臨疫情，強調香港是外向型經濟，無法不受影響。

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記者：袁澍

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