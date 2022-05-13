【疫苗接種】港大陸佑堂疫苗接種中心將於5月23日關閉　至今共接種4.6萬針

▲ 港大陸佑堂疫苗接種中心將於5月23日關閉，至今共接種4.6萬針。（聶德權Facebook）

公務員事務局局長聶德權在社交平台表示，隨着疫情回穩，位於港大陸佑堂的社區疫苗接種中心將於5月23日關閉，強調多間社區疫苗接種中心的接種名額仍然非常充足，仍在「針等人」；呼籲市民無論老幼，都要緊記按時接種第二及第三針，加強保護力。

聶德權指，2月份時接種需求殷切，當局增設18間疫苗接種中心服務市民，港大陸佑堂便是其中一間。他指，港大陸佑堂除了是政府首次在大學內設立面向全港市民的接種中心，亦是一個環境優美、古色古香的「打卡位」。港大微生物學系講座教授袁國勇曾提及，他見過許多年輕學生「拍住拖」去打針，之後便在陸佑堂自拍留念。

聶德權表示，每位到場接種的市民都可聽着古典音樂輪候打針和休息，離場前可獲贈印有港大本部大樓的明信片，一些更有袁國勇教授的親筆簽名。

港大陸佑堂接種中心由2月23日開始提供復必泰疫苗接種服務，至今已運作近3個月。截至5月10日，中心共接種4萬6千多針，高峰期曾一天接種逾1,700針，聶德權感謝陸佑堂中心內的港大醫護及職員近200人團隊群策群力為市民服務。

至於接種中心數量，聶德權指目前有超過20間社區疫苗接種中心、43間醫管局指定普通科門診診所、13間公立醫院新冠疫苗接種站、逾千個接種科興疫苗的私家醫生和診所，以及76個提供復必泰疫苗的私營醫護機構服務地點等。

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責任編輯：李榮忠