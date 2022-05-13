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【抗疫支援】葉茂林慈善基金3度向醫管局捐款1,000萬　盼激勵員工士氣繼續對抗疫情

社會 19:11 2022/05/13

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葉茂林慈善基金向醫管局捐贈1,000萬元。（政府新聞處）

葉茂林慈善基金連續3年向醫管局捐款1,000萬，支援當局對抗新冠肺炎。醫管局對捐款表示感謝，形容善舉激勵員工士氣。

葉茂林慈善基金自2020年起3度捐款，發言人說，非常欽佩醫護人員努力守護市民健康，尤其在第五波疫情期間，醫管局全員抗疫、堅守陣地，希望透過支持激勵士氣，繼續努力對抗疫情。

醫院管理局（醫管局）衷心感謝葉茂林慈善基金慷慨捐款1,000萬元，支援醫管局對抗2019冠狀病毒病。有關捐贈用以感謝醫管局全體同事一直全力抗疫，守護市民大眾的健康。

醫管局主席范鴻齡說，非常感謝葉茂林慈善基金捐款，認為是對全體同事予以肯定。

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責任編輯：黃悅晴

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