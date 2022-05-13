【臨時失業支援】第4批約6.8萬名成功申請者將收通知　當局爭取5月內向所有合資格申請人發資助

▲ 臨時失業支援計劃共有逾47萬人申請。（資料圖片）

「臨時失業支援」計劃合共收到逾47萬份申請，當局將發放第四批資助，合共涉約68,000名成功申請者，有關人士將陸續收到手機短訊或電郵通知，當中包括約29,000名有強積金戶口的申請人，及約39,000名沒有強積金戶口的申請人。



政府發言人表示，會爭取在下周內公布下一批成功申請者，申請人可以登入計劃的專用網站查詢申請狀況。當局至今已審核約40萬個申請，佔總申請宗數約85%，其中包括需跟進7萬多名要補充資料的申請人。發言人指，當局正全力處理餘下的申請，目標是5月內發放資助予所有合資格申請人。

為向第五波疫情下失去工作的人士提供協助，政府透過第六輪「防疫抗疫基金」推出的「臨時失業支援」計劃詳情，合資格人士將每人獲發一筆過10,000元。

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責任編輯：黃悅晴