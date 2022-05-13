  • 25°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 20:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【臨時失業支援】第4批約6.8萬名成功申請者將收通知　當局爭取5月內向所有合資格申請人發資助

社會 19:37 2022/05/13

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

臨時失業支援計劃共有逾47萬人申請。（資料圖片）

「臨時失業支援」計劃合共收到逾47萬份申請，當局將發放第四批資助，合共涉約68,000名成功申請者，有關人士將陸續收到手機短訊或電郵通知，當中包括約29,000名有強積金戶口的申請人，及約39,000名沒有強積金戶口的申請人。
 
政府發言人表示，會爭取在下周內公布下一批成功申請者，申請人可以登入計劃的專用網站查詢申請狀況。當局至今已審核約40萬個申請，佔總申請宗數約85%，其中包括需跟進7萬多名要補充資料的申請人。發言人指，當局正全力處理餘下的申請，目標是5月內發放資助予所有合資格申請人。

為向第五波疫情下失去工作的人士提供協助，政府透過第六輪「防疫抗疫基金」推出的「臨時失業支援」計劃詳情，合資格人士將每人獲發一筆過10,000元。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【車費再加】電車票價擬加15%至3元　去年蝕300萬
今日 17:31
【車費再加】電車票價擬加15%至3元　去年蝕300萬
【勞工市場】政府指勞工市場嚴重受壓　人力：第二季會有起色
今日 18:57
【勞工市場】政府指勞工市場嚴重受壓　人力：第二季會有起色
【疫苗接種】港大陸佑堂疫苗接種中心將於5月23日關閉　至今共接種4.6萬針
今日 19:11
【疫苗接種】港大陸佑堂疫苗接種中心將於5月23日關閉　至今共接種4.6萬針

你可能感興趣

【車費再加】電車票價擬加15%至3元　去年蝕300萬
今日 17:31
【車費再加】電車票價擬加15%至3元　去年蝕300萬
【勞工市場】政府指勞工市場嚴重受壓　人力：第二季會有起色
今日 18:57
【勞工市場】政府指勞工市場嚴重受壓　人力：第二季會有起色
【疫苗接種】港大陸佑堂疫苗接種中心將於5月23日關閉　至今共接種4.6萬針
今日 19:11
【疫苗接種】港大陸佑堂疫苗接種中心將於5月23日關閉　至今共接種4.6萬針
就業 防疫抗疫基金 疫情 基金 失業 強積金

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影