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【港區國安法】律師會譴責美議員要求制裁國安法指定法官　籲尊重法治

政治 20:09 2022/05/13

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香港律師會呼籲各界尊重法治。（資料圖片）

香港律師會發聲明指，留意到有美國國會代表，促請美總統制裁獲委派處理與國家安全有關案件的香港法官及檢控人員，律師會表示，譴責任何企圖干預司法公益或挑戰法治、司法獨立和檢察誠信的行為。

律師會指出，《基本法》確立了司法獨立在香港的憲制地位。又指法官和司法人員的憲制角色，是按法律斷案。所有法官和司法人員的司法誓辭，均要求他們無畏無懼地捍衛法律和維持司法公義。《基本法》第 63 條訂明，香港律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。

律師會續指，注意到每一名身在香港的人都擁有尋求律師代表的權利，律師會捍衛這項權利。又強調，任何企圖以制裁向被委派處理某類案件的法官及檢控人員施壓的行為，都是對法治以及司法和檢察誠信的侮辱，呼籲各界尊重法治。

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責任編輯：林曉君

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