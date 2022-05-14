【東鐵過海】會展站公共運輸交匯處啓用　新巴會展站來回黃泥涌峽路線周日投入服務

▲ 會展站公共運輸交匯處明日啓用，新巴會展站來回黃泥涌峽路線周日投入服務。（資料圖片）

東鐵綫過海段周日（15日）通車，運輸署表示，運輸署緊急事故交通協調中心將密切監察東鐵線過海段初期的運作、接駁新鐵路站（即會展站）的公共運輸服務，以及中區及灣仔區一帶的交通情況，並與港鐵公司及相關公共交通營辦商保持密切聯繫。

會展站公共運輸交匯處今日（14日）起啓用，並取代現時位於鴻興道的灣仔北臨時公共運輸交匯處。至於現時以該臨時交匯處作為總站的17條巴士路線，亦將於明日遷移至會展站公共運輸交匯處。

此外，由5月15日起，新巴將開辦第1M號線（會展站公共運輸交匯處—黃泥涌峽（循環線）），提供往來會展站的接駁巴士服務；而與新鐵路服務範圍接近完全重疊的現有過海巴士第301號線（紅磡（海底隧道收費廣場）往上環）會被取消。

運輸署預計東鐵線過海段通車後，東鐵線沿線途經地區的乘客的乘車模式將有所轉變，因而制定了公共運輸服務調整計劃。運輸署會密切監察受影響的公共運輸服務路線乘客量的變化，並會因應實際需求情況，分階段實施重組計劃內的方案。

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責任編者：李榮忠