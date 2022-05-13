【強制檢測】今增40幢大廈納強檢 涉東涌映灣園、大埔天鑽等【附名單】
社會 21:32 2022/05/13
政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處20個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於5月7日至13日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月14日或15日檢測，指明地點如下：
- 何文田衛理徑23 號衛理苑 A 座
- 屯門卓爾居 6 座
- 柴灣山翠苑翠珮閣
- 東涌映灣園聽濤軒 16 座
- 屯門兆山苑楗景閣
- 屯門友愛邨愛廉樓
- 青衣盈翠半島 6 座
- 荃灣芙蓉街 3 號芙蓉大廈
- 上水天平路 50 號安盛苑
- 葵涌寧峰苑庭峰閣
- 鴨脷洲海怡半島美華閣 22 座
- 大角咀君滙港 6 座
- 大埔天鑽 9 座
- 慈雲山慈康邨康潤樓
- 牛池灣彩虹邨翠瓊樓
- 筲箕灣興東邨興康樓
- 馬鞍山雅濤居 2 座
- 將軍澳英明苑明安閣
- 屯門悅湖山莊 11 座
- 天水圍天頌苑頌碧閣
- 堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心
- 葵涌葵興邨興福樓
- 荃灣梨木樹邨樂樹樓
- 大埔新峰花園 3 座
- 旺角帝峯．皇殿 6 座
- 牛頭角牛頭角下邨貴華樓
- 柴灣杏花邨 12 座
- 將軍澳廣明苑廣寧閣
- 屯門田景邨田翠樓
- 天水圍天盛苑盛勤閣
- 荃灣荃威花園 R 座
- 青衣灝景灣 6 座
- 荃灣海之戀愛炫美 5B 座
- 荃灣荃景花園 12 座
- 葵涌大窩口邨富民樓
- 堅尼地城厚和街 6-18 號滿發大廈
- 西營盤第三街 208 號毓明閣 1 座
- 荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場 9-11 號
- 粉嶺帝庭軒5座
- 半山區干德道39A-39F號翠錦園
如市民在今年2月13日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。
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責任編輯：陳梓蔚