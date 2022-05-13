【強制檢測】今增40幢大廈納強檢　涉東涌映灣園、大埔天鑽等【附名單】

▲ 今增40幢大廈納強檢。（資料圖片）

政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處20個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於5月7日至13日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月14日或15日檢測，指明地點如下：

何文田衛理徑23 號衛理苑 A 座

屯門卓爾居 6 座

柴灣山翠苑翠珮閣

東涌映灣園聽濤軒 16 座

屯門兆山苑楗景閣

屯門友愛邨愛廉樓

青衣盈翠半島 6 座

荃灣芙蓉街 3 號芙蓉大廈

上水天平路 50 號安盛苑

葵涌寧峰苑庭峰閣

鴨脷洲海怡半島美華閣 22 座

大角咀君滙港 6 座

大埔天鑽 9 座

慈雲山慈康邨康潤樓

牛池灣彩虹邨翠瓊樓

筲箕灣興東邨興康樓

馬鞍山雅濤居 2 座

將軍澳英明苑明安閣

屯門悅湖山莊 11 座

天水圍天頌苑頌碧閣

堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心

葵涌葵興邨興福樓

荃灣梨木樹邨樂樹樓

大埔新峰花園 3 座

旺角帝峯．皇殿 6 座

牛頭角牛頭角下邨貴華樓

柴灣杏花邨 12 座

將軍澳廣明苑廣寧閣

屯門田景邨田翠樓

天水圍天盛苑盛勤閣

荃灣荃威花園 R 座

青衣灝景灣 6 座

荃灣海之戀愛炫美 5B 座

荃灣荃景花園 12 座

葵涌大窩口邨富民樓

堅尼地城厚和街 6-18 號滿發大廈

西營盤第三街 208 號毓明閣 1 座

荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場 9-11 號

粉嶺帝庭軒5座

半山區干德道39A-39F號翠錦園

如市民在今年2月13日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，則毋須再接受強制檢測。

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責任編輯：陳梓蔚