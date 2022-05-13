【專才培訓】仁大與生產力局簽署合作備忘錄　為新傳系學生提供實習培訓機會

▲ 仁大與生產力局簽署合作備忘錄，為新傳系學生提供實習培訓機會。（樹仁大學提供）

生產力促進局與樹仁大學今日（13日）簽署合作備忘錄，為修讀新傳系學生提供實習及在職培訓機會，培育更多香港媒體設計、虛擬實境科技、影音製作及相關範疇的創新專才，以加強本地科技人才庫，提升香港的競爭力。

生產力局會為修讀仁大新聞與傳播（榮譽）文學士和媒體設計與虛擬實境科技（榮譽）文學士課程的學生提供實習機會；通過職場工作和實習，學生可以增強影音製作、媒體傳播和其他相關項目的知識與技能，獲得實踐經驗。

生產力局主席林宣武表示，此次合作屬於「兩強聯手」，不但能發揮仁大新傳系精英培育和資源的優勢，生產力局亦能提供在創科領域的經驗，共同增進仁大學生的創科技能，以解決香港人才不足的問題。

行政副校長張少強認為，仁大新傳系與生產力局簽訂此份合作備忘錄可以加強相關部門和業界的聯繫，開展更多令學生和整體得益的合作模式和計劃，例如舉辦培訓課程及學術研討會，為香港長遠發展培育年輕一代的創科人才。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：王小小