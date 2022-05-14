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【院舍放寬探訪】孝女紅豆沙送暖　9旬婆婆賀遲來母親節

社會 09:00 2022/05/14

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母女相見，場面十分溫馨。（譚以諾攝）

疫情回穩，安老院舍放寬探訪安排。九旬母親握住女兒雙手，嘴裏吃着紅豆沙，甜到入心扉，結伴補祝母親節。女兒李女士稱，疫情下只能於母親覆診時短聚，無法每天探訪。她捉住母親的手，百感交集，「希望疫情好返，帶佢去飲茶，食佢鍾意嘅蝦餃。」

中午收工後，李女士還在折騰一番，為下午探訪母親而到處張羅。先到街市買海南雞，母親最喜歡；之後到生果、蛋糕。坐車去到護老院附近，再多買一碗紅豆沙，希望氹得媽媽開心。「本身想買靚湯，但見到湯水未必啱佢心水，最尾決定轉買紅豆沙。」她說起來認真，說這天「要有儀式感地補上」，彌補二人上周末能共度母親節。

母女相見，場面十分溫馨。（譚以諾攝）

疫前日日見　近2年相聚僅10次

來到院舍還要折騰，先穿防護衣，再做消毒清潔，才能走往母親跟前。第一時間她握住媽媽雙手，再撫摸媽媽的頭髮，不斷叮嚀她要多吃、多運動、不要總是躺床……疫情已兩年多，母女見面機會才不過10次，「只有等佢覆診時先可以見到，一年算起來2、3次。」反而疫情前，李小姐收工後，便會接母親外出吃下午茶，晚上再將母親送返院舍。

說起母親喜好、生活習慣，李小姐說個不停，「佢一個人可以食晒一碟乾炒牛河，加一籠燒賣。」李小姐形容疫情是賊，偷走兩年時間，還奪去母親的意識，她的阿茲海默症變得嚴重，連認出女兒都有點吃力，「如果可以日日同佢傾計，可能情況會好啲」，賊仔僅帶不走媽媽添壽的年歲。

母女相見，場面十分溫馨。（譚以諾攝）

指疫情如賊　奪走媽媽認知力

第5波疫情高峰，李小姐眼見老人院爆疫，隔住電視見住長者冒寒候診，每天只能心痛、一直擔心，最怕母親染疫捱苦，每逢過年過節就更加憂心忡忡，「我好怕佢突然唔喺度，都唔知日子要點過。家有一老，如有一寶係真的。」

即使她一直對疫苗半信半疑，最近也同意醫生建議，讓母親打針。她說最大心願，希望母親長命百歲，一直健康，重回正常生活。她滿腦想住要帶母親外出飲茶，和孫仔孫女聚天倫，「要帶佢去食蝦餃、燒賣，佢實鍾意！」

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記者：袁澍

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