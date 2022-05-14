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【院舍抗疫】安老院院長憶第五波如打仗　速分隔健康長者成功避爆疫

社會 09:01 2022/05/14

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耀耆頤養院暨日間中心院長高菁菁。（譚以諾攝）

第5波疫情猛，安老院長仍心有餘悸，憶述院舍曾錄3名長者染疫，猶幸當時迅速將健康長者分開隔離，才未引致大規模爆發。她說當時醫院爆煲，院舍同樣有影響，有長者氣促、胸痛，但救護車數小時後才到埗，「當時院舍啲氧氣都快用光，要想辦法調度。」

【更多故事：下一頁】

院長：有家屬仍拒親人打針

耀耆頤養院暨日間中心院長高菁菁稱，即使現在疫情緩和，或要「恭候」第6波。她說院舍97%長者已經打針，更有3成打齊3針。不過她說並非所有家庭，都跟同李小姐母女一樣接受疫苗，院舍試過有天一大早收到家屬來電警告，「我哋唔打，不然會告你。」

高菁菁表示，疫情以來安老院舍一直是高危地區，早早便限制探訪。惟有在第4波疫情結束後，曾有短短一段時間允許跟親人見面，其餘時間只能視像探訪，現時重新讓家人見面是來之不易。

她見證李小姐跟母親相見，也替二人開心。她說上周社署一公布放寬探訪措施後，就即時收到數十個家屬電話查詢，希望預約探訪家人，不少人都很心急，「未來兩個星期，大部分時段已經有人預約，而周末熱門時段幾乎已經預約爆滿。」

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記者：袁澍

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