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【勞工市場】黃傑龍：本港餐飲業需求強勁　對下半年消費市道感樂觀

政治 22:56 2022/05/13

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稻苗學會榮譽會長黃傑龍。（資料圖片）

政府今日（13日）發表今年首季經濟報告和本地生產總值預測，實質本地生產總值在2022年第一季按年收縮4.0%，勞工市場嚴重受壓。稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，自政府4月21日進一步放寬防疫措施以來，本港餐飲業需求強勁，只要政府穩控疫情，他對下半年的消費市道及就業市場感樂觀。

黃傑龍表示，過去數月受疫情影響，大量餐飲公司裁員，僱員須放無薪假，勞動市場惡劣，惟自4月政府宣布恢復晚市堂食後，餐飲市道需求強勁，加上政府即將於5月推出保就業計劃，以及政府進一步放寬宴會人數，相信餐飲業人手需求將會持續增加，甚至有機會出現人手短缺問題，本港就業市場可以快速改善。

政府指，隨着本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，經濟活動往後應會有所恢復。新一輪消費券計劃，加上保就業計劃和臨時失業支援計劃，將為內部需求提供額外的支持，又稱近期消費和營商氣氛已出現明顯改善。

黃傑龍又提及，今年消費券金額比去年增加一倍，等同有數百億投放消費市場，相信可以帶動消費氣氛，同時目前本港消費市場基本依賴本地人，本地人就業收入亦會直接帶動消費。

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記者：陳葆琳

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