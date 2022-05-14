【DSE2022】歷史卷一考香港經濟社會發展及國際協作　無問中國史考生批試卷涉獵課題不全面

▲ 歷史科考試今舉行。（湯致遠攝）

2022年中學文憑試今日（14日）舉行最後一科筆試，約4,880名考生報考歷史科。卷一資料題今年問及日本發展、香港經濟及社會發展、一戰前歐洲局勢及國際協作，罕有地未問及中國歷史。有考生認為，考卷涉及的部分議題較冷門，有考生就說，認為卷一考核的議題未夠全面。

歷史科文憑試分兩份試卷，卷一續取消必答題，改為設4題歷史資料題，供考生選3題作答。

第1題問及1900至1926年間日本發展，資料涉日俄戰爭、日本小學生1919年學習的科目等，並問考生是否同意日本於該時期為強大及西化的國家。



第2題考問香港20世紀下半葉的經濟及社會發展，包括要求考生引述資料說明經濟發展的主要轉變、香港人口組成的特徵，題c就要求考生作答資料對反映香港該時作為國際城市有多大用處。



第3題與一戰前歐洲局勢有關，資料列出1900至13年間歐洲發生的事件，及歷史書中記述阿加迪爾危機後的英德關係，題目要求考生歸納歐洲國家維持和平的方式，並考問考生是否同意歐洲局勢在該時期仍然穩定。



第4題問及20世紀下半葉的國際合作，資料以地圖顯示全球天花疫情及時任世界銀行行長的演說，考生須指出天花疫情轉變及演說目的，並評論聯合國當時在處理社會及文化問題有多成功。

▲ 歷史科考試今舉行。（湯致遠攝）



於慈雲山一個考場，考生李同學認為試卷與以往難度相若，但對於卷一沒有考問中國議題感驚訝，認為考卷涉獵的課題不夠全面：「中國有啲敏感話題，但都有啲唔係，我覺得世史嘅問題應該出得全面啲。」



考生黃同學就認為兩份卷均涉及較冷門題目，其中卷一題4問及的國際協作較少見，即使本身有學習亦只圍繞經濟層面。她最終選答首3題，有信心取得4級。2020年歷史卷經歷試題風波後，黃同學說沒有避溫日本議題，但認為歐洲史對背誦要求相對低，主要考組織能力，而中國史則對史實要求高很多，因此她主力溫習歐洲史。

卷二則設7題論述題，考生可選答任何兩題。考題涉中國1900至49年的政治發展、日本對外政策、東南亞地區性合作、第二次世界大戰爆發原因、歐洲經濟統合、美國於冷戰扮演的角色、鄧小平的「中國特色社會主義」及曼德拉的反種族隔離政策。

▲ 黃同學（湯致遠攝）

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記者：黃悅晴