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【DSE2022】歷史卷較少評論題卷一部分題型重複　教師指試卷簡單但難取高分　

社會 17:13 2022/05/14

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歷史科考試今日舉行。（湯致遠攝）

2022年中學文憑試今日（14日）舉行最後一科歷史科筆試。卷一考問日本發展、香港經濟及社會發展、一戰前歐洲局勢及國際協作，罕有地未問及中國歷史。有歷史科老師認為，今年卷一問題普遍容易，評論題較以往少；至於卷二亦較以往多直述型的題目，但題目涉及時期長、史實多，亦要求考生掌握重要概念，相信可為考生分高下。

位於慈雲山的救世軍卜維廉中學歷史科主任陳國熔分析，整體而言今年卷一較簡單，其中有出現重複題型，有各兩題詢問資料顯示的「特徵」及「轉變」。前者較易作答，考生可歸納資納得出答案；後者或構成陷阱，考生要記得前後時期作出對比，才可得分。

歷史科主任陳國熔。（湯致遠攝）

上年有歷史科老師認為偏向簡單初中問法、詢問資料有多大用處的題型今年亦有出現。陳國熔認為這類問題不用考生評論，屬拼湊式的答法。他又說，雖各題a、b較簡單，但各分題c仍要求考生就其所知回答題目，如果準備不充足就不能取足分數，相信試題仍可為考生「分高下」。今年各題亦較少以圖畫或漫畫作為資料，轉為文字式的資料，令考生被圖畫誤導的可能性減低，相信有助更容易找到答案。

以往卷一均出現涉及中國史的題目，但今年未有考問，陳國熔說不對考評局設題用意作猜測，認為暫未看出設題趨勢。至於考生認為以往文憑試中較少問到的國際協作，陳國熔說，一般會較後再學到該課題，如果時間緊迫甚至會放棄不教，相信部分同學不太掌握，估計會較多人選答第1至第3題。

卷二方面，陳國熔指以往會較多評論式題目，但今年較多直述式題目，要求考生「探討」及「分析」議題。題目本身雖較簡單，但陳國熔認為要取高分仍有難度，以第6題為例，問及美國於1946至91年間在冷戰發展中扮演的角色，問題涉及的史實橫跨幅度大，考生要熟書，答題亦要寫很多內容，並要充分理解題目問及的「角色」。

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記者：黃悅晴

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