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【封區檢測】荃灣梨木樹邨桃樹樓圍封強檢　葵涌安蔭邨德蔭樓揪1宗確診個案【不斷更新】

社會 16:35 2022/05/14

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葵涌安蔭邨德蔭樓揪1宗確診，陽性率為0.06%（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:30】

政府自下午4時30分起，指明荃灣梨木樹邨桃樹樓為「受限區域」。受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日（15日）約上午10時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。
　　 
政府發言人表示，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【8:29】葵涌安蔭邨德蔭樓揪1宗確診 陽性率為0.06%

葵涌安蔭邨德蔭樓約1,660名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪825戶，當中151戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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