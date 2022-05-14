  • 25°C
香港時間 : 2022514日 (週六) 11:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】1成複診染疫童現「長新冠」　兒科醫生：師生仍要每日快測

社會 10:35 2022/05/14

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

關日華：1成覆診染疫童現「長新冠」，師生需每日快測至停社區爆發（資料圖片）

本港第5波疫情持續，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今（14日）表示，今波疫情中為超過130名確診兒童複診， 發現有1成出現新冠後遺症（又稱長新冠） ，包括出現咳嗽和氣促、令記性變差、不能集中精神，部分更出現精神問題，要轉介精神科接受治療，強調接種疫苗能有效預防重症以及後遺症，亦有助感染後的長新冠症狀康復。

關日華在電台節目形容，現時3至11歲兒童首劑疫苗接種率只有約7成是不理想，認為要達到9成才可達至群體防疫，又強調社區爆發未完全停止前，不能放棄要求師生每日回校前快測。

此外，關日華提到，至今30名兒童染疫後出現多系統發炎綜合症，逾半個案要入住深切治療部，大部分未接種疫苗；籲家長如發現染疫子女康復後，出現發燒、皮膚出疹及眼紅等徵狀，要立即求醫，強調應盡快帶子女接種。

他解釋兒童多系統發炎綜合症由細胞因子風暴引起，會影響兒童的心臟、肝臟及腦部，並透露本港兒科專家正計劃成立部門，為染疫兒童長期覆診，檢視會否出現後遺症。

【TOPick診症室】初生嬰大便灰白色揭先天性疾病　小兒外科醫生拆解原因

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

 

相關文章

【第五波疫情】今日新增280宗確診　32宗屬輸入個案【不斷更新】
16:31 2022/05/11
【第五波疫情】今日新增280宗確診　32宗屬輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
11:30 2022/05/12
【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
【第五波疫情】今日新增294宗確診　40宗屬輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/05/12
【第五波疫情】今日新增294宗確診　40宗屬輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】社署明日交還4間早前用作暫託中心體育館　亞博館則繼續運作
15:13 2022/05/13
【第五波疫情】社署明日交還4間早前用作暫託中心體育館　亞博館則繼續運作
【第五波疫情】下周一起每日可供預約火化時段　逐漸回復至130至140節
20:29 2022/05/12
【第五波疫情】下周一起每日可供預約火化時段　逐漸回復至130至140節
【第五波疫情】今日新增298宗確診　21宗屬輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/05/13
【第五波疫情】今日新增298宗確診　21宗屬輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】 西環邨至今已有28人確診　西苑臺佔22宗涉14戶
17:16 2022/05/13
【第五波疫情】 西環邨至今已有28人確診　西苑臺佔22宗涉14戶

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增280宗確診　32宗屬輸入個案【不斷更新】
16:31 2022/05/11
【第五波疫情】今日新增280宗確診　32宗屬輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
11:30 2022/05/12
【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
【第五波疫情】今日新增294宗確診　40宗屬輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/05/12
【第五波疫情】今日新增294宗確診　40宗屬輸入個案【不斷更新】
人口 兒童健康 網絡熱話 癌症 懷孕 公立醫院 傳染病 疫情 後遺症 電台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影