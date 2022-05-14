【第五波疫情】1成複診染疫童現「長新冠」　兒科醫生：師生仍要每日快測

▲ 關日華：1成覆診染疫童現「長新冠」，師生需每日快測至停社區爆發（資料圖片）

本港第5波疫情持續，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今（14日）表示，今波疫情中為超過130名確診兒童複診， 發現有1成出現新冠後遺症（又稱長新冠） ，包括出現咳嗽和氣促、令記性變差、不能集中精神，部分更出現精神問題，要轉介精神科接受治療，強調接種疫苗能有效預防重症以及後遺症，亦有助感染後的長新冠症狀康復。

關日華在電台節目形容，現時3至11歲兒童首劑疫苗接種率只有約7成是不理想，認為要達到9成才可達至群體防疫，又強調社區爆發未完全停止前，不能放棄要求師生每日回校前快測。

此外，關日華提到，至今30名兒童染疫後出現多系統發炎綜合症，逾半個案要入住深切治療部，大部分未接種疫苗；籲家長如發現染疫子女康復後，出現發燒、皮膚出疹及眼紅等徵狀，要立即求醫，強調應盡快帶子女接種。

他解釋兒童多系統發炎綜合症由細胞因子風暴引起，會影響兒童的心臟、肝臟及腦部，並透露本港兒科專家正計劃成立部門，為染疫兒童長期覆診，檢視會否出現後遺症。

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記者：鄧凱文