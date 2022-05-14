  • 26°C
香港時間 : 2022514日 (週六) 12:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】旅發局：將推全新電子優惠平台　予港人及旅客使用

社會 11:18 2022/05/14

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

旅發局：將推全新電子優惠平台，予港人及旅客使用（資料圖片）

本港第五波疫情漸緩和，今年是香港特區成立25周年，旅遊發展局主席彭耀佳今（14日）表示，上周五旅發局年度旅業簡報會上，向超過3200名本地、內地和海外的業界夥伴，講述香港的最新復常情況，以及介紹未來的新景點和推廣活動。他強調深信香港在旅遊業方面仍然具有堅實的競爭力，充滿發展機遇。

彭耀佳在《香港家書》表示，當局會舉辦和支持更多大型盛事，包括品味全城的「美酒佳餚巡禮」、國際級運動盛事「香港單車節」，以及香港國際七人欖球賽等；另會推出全新電子平台，推出琳琅滿目以25周年為主題的精彩優惠。他透露，將推出的全新電子平台不但讓香港人享用，由優質旅遊服務計劃商戶提供的各式各樣的推廣，亦作為先導作用，提升旅客整個旅程的數碼體驗。

他續指，上星期推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，透過全城浪接浪的「食、住、買、玩」活動和優惠，振興經濟；「賞你遊香港」名額由以前的2萬加碼至6萬。旅發局亦乘著大型國際藝術展覽重臨，舉辧「藝聚香港」，推廣藝術文化，舉辦地區展覽。

此外，很多大型活動和推廣都恢復舉辦，旅發局亦乘著大型國際藝術展覽重臨，舉辧「藝聚香港」，推廣香港的藝術文化，更舉辦地區展覽。隨着香港故宮文化博物館在今個夏天啟用，旅發局亦會延續「西九龍」推廣，並增添嶄新元素。 

【TOPick診症室】初生嬰大便灰白色揭先天性疾病　小兒外科醫生拆解原因

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick 港聞組

相關文章

【第五波疫情】今日新增294宗確診　40宗屬輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/05/12
【第五波疫情】今日新增294宗確診　40宗屬輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
11:30 2022/05/12
【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
【第五波疫情】下周一起每日可供預約火化時段　逐漸回復至130至140節
20:29 2022/05/12
【第五波疫情】下周一起每日可供預約火化時段　逐漸回復至130至140節
【第五波疫情】社署明日交還4間早前用作暫託中心體育館　亞博館則繼續運作
15:13 2022/05/13
【第五波疫情】社署明日交還4間早前用作暫託中心體育館　亞博館則繼續運作
【第五波疫情】 西環邨至今已有28人確診　西苑臺佔22宗涉14戶
17:16 2022/05/13
【第五波疫情】 西環邨至今已有28人確診　西苑臺佔22宗涉14戶
【第五波疫情】今日新增298宗確診　21宗屬輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/05/13
【第五波疫情】今日新增298宗確診　21宗屬輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】1成複診染疫童現「長新冠」　兒科醫生：師生仍要每日快測
今日 10:35
【第五波疫情】1成複診染疫童現「長新冠」　兒科醫生：師生仍要每日快測

你可能感興趣

【第五波疫情】今日新增294宗確診　40宗屬輸入個案【不斷更新】
16:25 2022/05/12
【第五波疫情】今日新增294宗確診　40宗屬輸入個案【不斷更新】
【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
11:30 2022/05/12
【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
【第五波疫情】下周一起每日可供預約火化時段　逐漸回復至130至140節
20:29 2022/05/12
【第五波疫情】下周一起每日可供預約火化時段　逐漸回復至130至140節
電子消費券 七一回歸 七人欖球賽 運動 疫情 商場 文娛藝術 單車 旅發局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影