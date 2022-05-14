【復常之路】旅發局：將推全新電子優惠平台　予港人及旅客使用

▲ 旅發局：將推全新電子優惠平台，予港人及旅客使用（資料圖片）

本港第五波疫情漸緩和，今年是香港特區成立25周年，旅遊發展局主席彭耀佳今（14日）表示，上周五旅發局年度旅業簡報會上，向超過3200名本地、內地和海外的業界夥伴，講述香港的最新復常情況，以及介紹未來的新景點和推廣活動。他強調深信香港在旅遊業方面仍然具有堅實的競爭力，充滿發展機遇。

彭耀佳在《香港家書》表示，當局會舉辦和支持更多大型盛事，包括品味全城的「美酒佳餚巡禮」、國際級運動盛事「香港單車節」，以及香港國際七人欖球賽等；另會推出全新電子平台，推出琳琅滿目以25周年為主題的精彩優惠。他透露，將推出的全新電子平台不但讓香港人享用，由優質旅遊服務計劃商戶提供的各式各樣的推廣，亦作為先導作用，提升旅客整個旅程的數碼體驗。

他續指，上星期推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，透過全城浪接浪的「食、住、買、玩」活動和優惠，振興經濟；「賞你遊香港」名額由以前的2萬加碼至6萬。旅發局亦乘著大型國際藝術展覽重臨，舉辧「藝聚香港」，推廣藝術文化，舉辦地區展覽。

此外，很多大型活動和推廣都恢復舉辦，旅發局亦乘著大型國際藝術展覽重臨，舉辧「藝聚香港」，推廣香港的藝術文化，更舉辦地區展覽。隨着香港故宮文化博物館在今個夏天啟用，旅發局亦會延續「西九龍」推廣，並增添嶄新元素。

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責任編輯：TOPick 港聞組