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【防疫措施】蘭桂坊有食肆開放堂食逾晚上10時　警方向負責人發傳票

社會 11:35 2022/05/14

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蘭桂坊有食肆開放堂食逾晚上10時，警方向負責人發傳票（警方提供）

警方表示，昨（13日）晚上約11時在蘭桂坊及蘇豪區一帶巡查期間，發現伊利近街一餐廳沒有按照防疫規定在晚上10時後關閉堂食，將向外籍男負責人發出傳票，及向店內23人發出定額罰款通知書，其中一名四十歲外籍女子亦涉嫌未能出示身份證明文件，被帶回中區警署調查。

中區警區特別職務隊及輔警人員昨日晚上約11時在蘭桂坊及蘇豪區一帶巡查期間，發現伊利近街一餐廳沒有按照防疫規定在晚上10時後關閉堂食。該餐廳一名三十歲外籍男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警方將向其發出傳票。

另外，餐廳內年齡介乎22至60歲的14名男子及9名女子亦涉嫌違反第599F章，人員遂向他們發出定額罰款通知書。其中一名40歲外籍女子亦涉嫌未能出示身份證明文件，被帶回中區警署調查。警方重申，會對違規營業的業務場所採取果斷的執法行動，以減低病毒傳播風險。

警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守相關防疫規例，協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

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記者：鄧凱文

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