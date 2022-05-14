【公屋鄰居】上水公屋赤膊男鄰居門口貼符作法　女住戶無助︰佢有白卡起訴唔到

▲ 上水公屋有名赤膊男，在鄰居門口貼符作法，騷擾他人。

遠親不及近鄰，但遇著怪鄰居認真令人頭痛。上水有公屋女住戶在網上求助網民，近月被鄰居多番騷擾，對方在她的單位門口貼上符咒作法，更指對方曾性騷擾及傷害鄰居，可是由於對方持有「白卡」殘疾人士登記證，報警也難以處理，事主深感無助。

鄰居在單位門口貼符咒作法

昨日（13日），有名女網民在facebook群組「清河邨 & 祥龍圍邨」發帖，並發放了一段由CCTV拍攝到影片，影片為當天早上6時14分左右，拍攝到公屋走廊及鐵閘門口，有一名上身赤膊、身穿短褲、著拖鞋、戴有手繩頸鍊等飾物的男子出現，他在走廊轉角位先探頭而出，似查看有否其他人在。

隨後，該男將手持的紙條貼在事主單位門口旁，再對紙條攤開手，再揼地多次後離去，連串動作詭異，疑似作法的手勢動作。

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持白卡經常滋擾居民

發帖事主憂心，問網民「有冇人知可以點算」，她指出該男是慣犯，經常滋擾居民，又貼符又作法，他持有「白卡」殘疾人士登記證殘疾人士登記證，而持該證的人包括各類殘疾人士，如有聽障、視障、肢體傷殘、自閉症、精神病、智障、長期病患等，事主估計該男是精神病患者。

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事主之前裝了CCTV後沒再被騷擾數個月，可是近日該怪男再「上嚟搞事」，她大呻怪男除了在鄰居門外神怪作法之外，更有很多劣行，尤其針對女住客，令女住戶人心惶惶。

佢仲性騷擾我哋這幾戶人家嘅女，半夜又尾隨人哋返屋企⋯⋯之前佢仲用刀斬傷對面屋嘅女人！

事主指出曾報警，可是很氣憤沒有用，「佢有白卡起訴唔到喎」，她又指之前該男涉持刀斬傷人，最終他也不用坐監，慨嘆「究竟有咩辦法可以整走佢！？白卡大晒咩！」。

網民獻計眾苦主向房屋署投訴

有些網民獻計，指出一定要報警備案，又或要求房署搬屋。有網民建議可聯同其他受騷擾的苦主住戶向房屋署投訴，房署或會將該男調遷。

網民分享自己經歷「之前我對面屋都係咁，佢攞碌棍係咁打我樓下嗰個人屋企對門，不停咁鬧我成條行嘅住戶，凌晨不停係咁揼天花地板」，另有網民有感沒辦法，之前遇過怪鄰居，放火燒電箱掣、玩糞周圍潑等，但因他持有白卡而告不入，最後待他搬走才能安静。

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責任編輯︰王明芳