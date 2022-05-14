【華納一姐】與衛蘭+林峯+MC同門　楊千嬅簽新公司：追夢之路很不容易

▲ 楊千嬅加盟華納做一姐。

身在於長沙的楊千嬅正忙於為《聲生不息》錄影，同時楊千嬅亦發佈好消息，於今天（14日）宣佈加盟華納音樂。

入行廿多年的楊千嬅簽過不少唱片公司，但與華納音樂都是擦身而過，今天終於宣布大家一拍即合，即將加入華納音樂大家庭。

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據知華納音樂非常有誠意，單是洽談合作已長達數個月之久，一直等待千嬅首肯。

高層大讚

華納音樂中國區負責人Jonathan Serbin表示：「我們非常高興楊千嬅加入華納音樂這個大家庭。將來我們會讓千嬅與華納亞太區大家庭的頂尖歌手藝人合作，幫助她探索更高的音樂事業，我們感到非常榮幸。」

華納音樂中國區董事經理譚欣也表示：「楊千嬅是多元化的藝人，在整個大中華區的娛樂事業中有很高的成就。她的歌曲打動人心，及龐大的跨越年齡階層。我們作為全世界領先的音樂公司，將把楊千嬅的音樂推廣至更多的聽眾和粉絲。期待楊千嬅在華納音樂的助力下，帶來更多優質作品。」

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千嬅繼續追夢

千嬅於長途電話中表示：「我十分期待及高興加盟華納音樂這個大家庭，相信這是一個緣份。走到人生這個階段，我仍然很愛音樂，仍然很想發掘很多未知的可能性和創作，這個追夢之路的確很不容易，我會繼續堅持心中所愛，就在這裡再次出發，和同樣喜愛音樂的夥伴們一起闖蕩音樂旅途，最後感謝一直在這旅途上相伴的你們。」

千嬅同時亦很開心表示對華納音樂的宣傳及發行團隊非常信任，她說：「現時音樂製作是自家工作室負責，華納音樂也會在A&R企劃製作上提供很多建議及資源上的幫忙，所以很期待即將與華納音樂的合作和支持，把音樂推廣到更遠更廣的地方。」

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預告推出唱片

問到何時推出唱片？千嬅說：「快了。快了。現在錄影《聲生不息》很忙，錄影後，便會即刻展開新唱片工作。」

母親節剛剛過去，千嬅囝囝錄了一條自己彈奏鋼琴的短片，歌曲是他自己近期很喜歡的動畫主題曲，雖然是隔著電話，不過千嬅於工作中看到時真的加倍窩心感動。