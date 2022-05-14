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【昆蟲出沒】屯門慈雲山連日現多隻黑金龜　街坊︰今個星期屋企出現咗4次

健康 13:05 2022/05/14

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有屯門及慈雲山居民指，連日來屋企出現多隻黑金龜。

最近天氣反覆不定，一到下雨天家中便出現不少昆蟲。近日分別有屯門及慈雲山的居民在社交平台分享，連日來屋企出現多隻黑色昆蟲，甚至一星期多達4次。網民揭曉原來這是黑金龜，對人體沒有害處。

本周四（12日）facebook專頁「屯門友」發帖文指代街坊查詢，並上載一張黑色昆蟲的照片，表示「今個星期屋企出現咗4次依隻蟲，後樓梯都有，手指公咁大隻」，想看看其他街坊是否知道這是甚麼昆蟲。

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街坊試過有5隻黑金龜入屋

結果不少街坊回覆，家中同樣遇到這種昆蟲，留言「我都出現3次，捉到就喺窗口放佢走」、「呢幾日好多呢隻甲蟲飛入屋」、「我屋企呢幾晚都有飛入嚟」、「晚晚最少都有兩三隻」，甚至有街坊稱「最高試過有5隻入屋」、「呢幾晚加埋都捉咗超過10隻」，形容牠「飛入嚟好似小強，好嚇人」。

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此外，一名慈雲山慈正邨正德樓的住戶周三（11日），於facebook群組「慈雲山資訊交流」發帖文，亦有同一疑問「呢隻咩蟲嚟，唔係曱甴」，他當日在家捉了兩隻，又有一隻飛落枕頭邊。一眾慈雲山街坊亦有類似經歷，有同樓街坊表示「我上個星期至今已經捉咗幾隻，每晚熄燈後飛出嚟，嚇到我個仔冇覺好瞓」，也有街坊指「正怡樓𨋢度都有」、「成條走廊都係」、「富山邨都有」。

黑金龜對人身無害

有網民猜測這種昆蟲是蜣螂、獨角仙等。不過，有熟悉昆蟲的街坊指出，其實牠是黑金龜，「無害嘅，呢排係繁殖季節所以見燈會飛埋去，放返出去就得」。有網民請街坊不要打死牠，「落大雨就由佢避下雨」、「不會有攻擊性、食果實」、「甲蟲唔會點主動襲擊人，落完雨搵個兜仔放返佢落樓下公園囉」。

黑金龜是本港常見昆蟲之一，繁殖期為每年4至6月，因此最近不時見到牠出沒。

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責任編輯︰羅嘉欣

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