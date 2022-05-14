【東鐵過海】歐陽伯權料通車初期足以應付客流　特首指東鐵線長遠促港深融合

▲ 歐陽伯權料通車初期足以應付客流，特首指東鐵線長遠促港深融合（資料圖片）

東鐵綫過海段明（15日）通車，今日在會展站舉行通車典禮。特首林鄭月娥致辭表示，東鐵線的策略定位將更加重要，它會將以國際金融中心為標誌的維港都會區，與建議建設國際創新科技中心的北部都會區緊密連接起來，促進港深兩地進一步融合發展。港鐵主席歐陽伯權表示，相信東鐵線客運安排服務足以應付需求，會密切監察乘客出行模式，作出調動。

林鄭月娥表示，感謝工程團隊一直竭盡所能，如在擴建金鐘站時，工程團隊須在營運中的港島線隧道下逐層挖掘岩石，深度達到地面以下大約50米，同時要確保現有列車服務不受影響；以及因應不同地質狀況和施工環境，在短短六公里長的過海段隧道路段用上四種不同的隧道建造方法。另外在會展站施工期間，工地範圍內發現了三枚二次大戰留下的炸彈，須先後由警察爆炸品處理課到場拆除；其中一枚重達1 000磅炸彈的彈殼現時展示於會展站月台，供市民參觀，別具意義。

她續指，長遠而言，東鐵線的策略定位將更加重要，它會將以國際金融中心為標誌的維港都會區，與建議建設國際創新科技中心的北部都會區緊密連接起來，促進港深兩地進一步融合發展。就此，港深兩地政府早前已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，正在探討的不同方案涵蓋延伸東鐵線至深圳羅湖、優化羅湖管制站及相關交通接駁安排等，以期共同構建「軌道上的大灣區」。

港鐵主席歐陽伯權表示，相信東鐵線客運安排服務足以應付需求，當局會密切監察乘客出行模式，作出調動，每次開新線都有不同優惠，今次與接駁巴士有優惠安排。

他又指過去兩年多本港與世界各地要應對疫情，港鐵團隊克服工程、營運等方面的挑戰，沒有停下腳步，為乘客帶來新服務，希望隨著東鐵綫過海段帶來的方便，帶動當區和香港經濟發展。

票價調整機制則剛開始檢討，歐陽伯權指會聽取不同持份者意見。對於高鐵服務暫停運，歐陽伯權強調有增強培訓及日常維修。幕門安裝則會分階段完成，需先確定新車在不同月台停車位置。

明早5時多有一班特別班車在會展站開出，而南行第一班在沙田站開出。東鐵過海段通車後，沿綫居民不用轉綫過海，直達本港商業中心地帶，日後金鐘站將成為全港唯一的四綫轉乘超級轉車站。東鐵綫過海段通車後，東鐵全綫將延長至46公里，共16個車站，東鐵綫乘客無須轉綫即可達會展及金鐘站。紅磡到會展站車程約5分鐘，由上水至金鐘車程大約40分鐘，比現時快15分鐘。

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記者：鄧凱文