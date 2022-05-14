【東鐵過海】金澤培料通車初期足以應付客流　特首指東鐵線長遠促港深融合

▲ 金澤培料通車初期足以應付客流（林宇翔攝）

東鐵綫過海段明（15日）通車，今日在會展站舉行通車典禮。特首林鄭月娥致辭表示，東鐵線的策略定位將更加重要，它會將以國際金融中心為標誌的維港都會區，與建議建設國際創新科技中心的北部都會區緊密連接起來，促進港深兩地進一步融合發展。港鐵主席歐陽伯權表示，相信東鐵線客運安排服務足以應付需求，會密切監察乘客出行模式，作出調動。

▲ 特首指東鐵線長遠促港深融合（林宇翔攝）

林鄭月娥表示，感謝工程團隊一直竭盡所能，如在擴建金鐘站時，工程團隊須在營運中的港島線隧道下逐層挖掘岩石，深度達到地面以下大約50米，同時要確保現有列車服務不受影響；以及因應不同地質狀況和施工環境，在短短六公里長的過海段隧道路段用上四種不同的隧道建造方法。另外在會展站施工期間，工地範圍內發現了三枚二次大戰留下的炸彈，須先後由警察爆炸品處理課到場拆除；其中一枚重達1 000磅炸彈的彈殼現時展示於會展站月台，供市民參觀，別具意義。

她續指，長遠而言，東鐵線的策略定位將更加重要，它會將以國際金融中心為標誌的維港都會區，與建議建設國際創新科技中心的北部都會區緊密連接起來，促進港深兩地進一步融合發展。就此，港深兩地政府早前已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，正在探討的不同方案涵蓋延伸東鐵線至深圳羅湖、優化羅湖管制站及相關交通接駁安排等，以期共同構建「軌道上的大灣區」。

港鐵行政總裁金澤培表示，相信東鐵線客運安排服務足以應付需求，當局會密切監察乘客出行模式，作出調動，每次開新線都有不同優惠，今次與接駁巴士有優惠安排。

票價調整機制則剛開始檢討，金澤培指會聽取不同持份者意見。對於高鐵服務暫停運，金澤培強調有增強培訓及日常維修。幕門安裝則會分階段完成，需先確定新車在不同月台停車位置。

港鐵主席歐陽伯權致辭時表示過去兩年多本港與世界各地要應對疫情，港鐵團隊克服工程、營運等方面的挑戰，沒有停下腳步，為乘客帶來新服務，希望隨著東鐵綫過海段帶來的方便，帶動當區和香港經濟發展。

▲ 港鐵主席歐陽伯權致辭時表示過去兩年多本港與世界各地要應對疫情，港鐵團隊克服工程、營運等方面的挑戰，沒有停下腳步（林宇翔攝）

明早5時多有一班特別班車在會展站開出，而南行第一班在沙田站開出。東鐵過海段通車後，沿綫居民不用轉綫過海，直達本港商業中心地帶，日後金鐘站將成為全港唯一的四綫轉乘超級轉車站。東鐵綫過海段通車後，東鐵全綫將延長至46公里，共16個車站，東鐵綫乘客無須轉綫即可達會展及金鐘站。紅磡到會展站車程約5分鐘，由上水至金鐘車程大約40分鐘，比現時快15分鐘。

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記者：鄧凱文