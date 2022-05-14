【美顏】日本藝人力捧「生果排毒水」之升級版　鹼性水溝檸檬汁激發維他命C最強功效

▲ 鹼性水溝檸檬汁激發維他命C最強功效。（iStock圖片）

日飲8杯清水是健康定律，但有時未免太單調，令人難以持之以恆。早前日本當紅影星山下智久便在社交帳號中分享自製「生果排毒水」，把檸檬、香橙等水果浸泡在水中，雪藏後代替白開水來喝，多一分微酸滋味，亦能收養顏功效。

在歐美國家，網民早就流行把「生果排毒水」升級，以「鹼性水」代替「清水」，既吸收水果的維生素，也攝取鹼性水中的礦物質。最簡單又清新的配搭就是檸檬鹼性水。

以檸檬製「排毒水」最佳 維他命C為水溶性

據日本影星山下智久在社交帳號分享，只要把檸檬、香橙等洗淨及切片，連同藍莓放進水中浸泡及雪藏8小時，便可製成「生果排毒水」。

然而，不是每種水果都適合泡水來喝。蘋果、香蕉容易被氧化，含豐富維他命A、E 及胡蘿蔔素的蔬果如木瓜、牛油果都不合適，因為這些營養素不易溶於水。反而柑橘類水果蘊含豐富維他命C，極易溶於水中，有利於萃取營養素。

但以人手製作新鮮的排毒水相當費時，長期浸泡水果，更會使酸性物質過度溶解，容易刺激胃部，增加胃酸倒流。本地冷壓果汁品牌Bless推出新產品檸檬鹼性水，以慢磨機把檸檬擠壓成汁液，代替原塊檸檬浸泡法，以5%檸檬汁混合95% 鹼性水，確保檸檬的酸度恰到好處。

這一方面避免了果皮在水中的農藥揮發問題，另一方面維持檸檬汁的原色原味。據香港食品安全中心的營養報告，檸檬屬柑橘類水果，每100克都有約53克維他命C，有助刺激皮膚的膠原蛋白，令皮膚變得更有光澤，別具美白功效，在疫情下亦能增強抵抗力。

鹼性水代替清水 排毒兼補充礦物質

「生果排毒水」之所以能淨化身體，主要在於補水功效。據醫學研究顯示，若喝下半公升的水，新陳代謝速率可增幅30%約1個小時，這能令積聚的廢物能透過水分排出體外，減少出現缺水性便秘的問題，達至排毒效果。

相比起淡寡的白開水，加入少量清新的果汁，無疑增添了一番新的風味，令不愛喝水的人都能更易達到一日飲8杯水的健康目標。把「清水」改成「鹼性水」，立刻收雙重的健康功效。

本地果汁品牌Bless推出的檸檬鹼性水，其鹼性水是透過優質及昂貴的電解水機分解出來，過程中加入陰極反應，並帶有正電子的鹼性礦物質如鈣、鈉、鎂，這些都是香港人因經常飲咖啡或奶茶而流失的營養素。研究證實，飲用過量咖啡容易導致身體脫水，僅僅脫水1%可以影響心情、降低注意力及引致頭痛，故補充水份極其重要，檸檬清新芳香也令人份外提神。

此外，鹼性水由電解方式產生，含大量活性氫，具高抗氧化能力（ORP），能抵抗身體內自由基及紓緩衰老，比一般蒸餾水更具補濕能力，令肌膚回復彈性，加強骨膠原的增生。因此，炎炎夏日來一枝雪藏後的檸檬鹼性水，可以迅速補充水分，女士更能養顏護膚。

內容獲「Bless-您的靚水果專家」授權轉載

《Facebook 專頁》︰https://www.facebook.com/bless.juices

《Youtube 頻道》︰https://www.youtube.com/channel/UC-CGCzylssz5fMuigj-Db1g

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9