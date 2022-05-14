【監管無人機】無人機及遙控駕駛員6月1日起須註冊　逾1,500人已網上登記

▲ 無人機及遙控駕駛員6月1日起須註冊 逾1,500人已網上登記

小型無人機廣泛應用， 港府於2021年在《民航條例》(第448章)下訂立附屬法例《小型無人機令》，為小型無人機設立具前瞻性的規管框架。新法例將於今年六月一日生效。與危害行為、限制飛行區及執法相關的罪行會即時生效，其他條文設有六個月寬限期，以便公眾熟悉新規定及順利過渡至新規管框架。

運房局局長陳帆今（14日）發表網誌，解釋在新規例下，除標準甲一類操作1外，小型無人機和遙控駕駛員均須註冊。專為小型無人機而設的一站式電子平台 — 「SUA一站通」已於今年初推出供業內人士登記及註冊的體驗版，現時已有超過1,500人作出登記。民航處已於5月10日正式推出該平台，市民可透過「SUA一站通」註冊成為遙控駕駛員，及為小型無人機註冊。

不論是商業活動或休閒娛樂，一經登記後，除非涉及較高風險的「進階操作」，市民可按相應規定如設備及操作規範等使用無人機，毋須得到民航處事先許可。涉及較高風險的「進階操作」，市民亦可向民航處作出申請。

而了解到業界可能需要進行較高風險的「進階操作」，在新制度下，符合規定的營運商可獲較長時間的許可，操作毋須再經逐次審批，業界使用無人機進行測量和拍攝等工作將變得更方便。

民航處於去年12月20日推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，以期為業界及遙控駕駛員提供更多元化及切合不同需要的訓練課程選擇，截至4月21日，此計劃下已開辦了21個進階訓練課程，培訓超過360名學員。市民亦可透過「SUA一站通」的無人機飛行圖閱覽最新的限制飛行區，及從《安全規定文件》和相關指引獲取安全資訊。

保險方面，申請「進階操作」許可的營運商須購買第三者責任保險。政府會繼續與保險業界商討，令市場有更多元化的保險產品可供選擇，並訂定日後標準甲二類操作規定保險的實施日期。

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記者：鄧凱文