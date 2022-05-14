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【生命教育】教大推動生命教育　12份獲獎微電影及照片將成教材

社會 13:46 2022/05/14

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「識死．惜生」生命教育短片訪問了多名宗教界及醫 護界人物，圖為醫院遊戲師分享如何與病童渡過漫長 的治療過程（教大提供）

為向年輕人提供生命教育，香港教育大學（教大）宗教教育與心靈教育中心及華人永遠墳場管理委員會，於 2019至2021年攜手合辦「終．生．大事」生命教育項目，並於昨舉行分享會，包括製作短片，由宗教界及醫護界分享對生命的見解和反思、舉行線上活動如繪本工作坊、講座、實時參訪等，透過「回想生命的喜悅」多媒體創作比賽，其中12份佳作獲頒獎項，更將作為教材上載供全港教師使用。

教大宗教教育與心靈教育中心及華人永遠墳場管理委員會製作了18條「識死．惜生」生命教育短片，由宗教界及醫護界代表人物分享對生命的見解和反思；舉行 25 場線上活動如繪本工作坊、講座、實時參訪等。 透過「回想生命的喜悅」多媒體創作比賽，以微電影及照片為媒界展現生命的意義。評審從一眾參賽作品中選出 12 份佳作，其中12份佳作獲頒獎項，更將作為教材上載供全港教師使用。

另外，教大發揮在全港中小學的網絡優勢，將生命教育推廣至前線學校，舉行了「秋思燈 籠活動」。教大學生向傳統紮作師傅學藝，並到中、小學教授燈籠製作，合力完成燈籠送 給長者；同時向全港中、小學教授祝頌語撰寫方法，徵集成品貼在燈籠上，最後共收到超過3000 個祝頌語作品。

聖公會聖雅各小學是「秋思燈籠活動」的參與學校之一，校長張勇邦表示，活動構思起了跨代共融的作用，

老、中、青年及兒童都參與其中，學生可親身實踐對長者的關懷；亦反映了多元化的主題及活動能配合成長需要，有助學生反思生命意義，實踐正向價值觀。

殯儀社企「一切從簡」創辦人伍桂麟及香港中文大學教育學院教育行政與政策學系副教授 謝均才，則作出演講，分別從經驗及學術角度出發，講解生命教育的意義及實踐方法。

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記者：鄧凱文

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