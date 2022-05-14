【水上樂園】水上樂園今重開　多項港人及學生優惠低至68元【附詳情】　

▲ 水上樂園明重開，多項港人及學生優惠低至68元（資料圖片）

海洋公園水上樂園今（14日）重新開放，並送上超值門票優惠，2022年5月20 日至6月30日期間，香港居民如香港身份證號碼有「45」兩個數字順序相連排列，即可專享門票半價優惠；有「4」或「5」字則可享門票八折優惠。

學生優惠方面，水上樂園將於5月19日下午4時起推出學生尊享優惠門票，全日制學生只需出示有效證明文件，即可以震撼價港幣68元購買門票，於平日（除公眾假期）下午 2 時後進場。

門票種類 售價 發售日期 有效期（單次入場） 學生平日門票 港幣 68 元 2022 年 5 月 19 日 至 6 月 2 日 2022 年 5 月 20 日開始 購買日起計 14 天內有 效 （平日下午 2 時後進 場，公眾假期除外） 45 週年香港身份 證推廣活動門票 香港身份證號碼有「45」順序相連（5 折優惠） 港幣 159 元起（成人）／港幣 112 元起（小童） 香港身份證號碼有「4」或「5」字（8 折優惠） 港幣 255 元起（成人）／港幣 178 元起（小童） 2022 年 5 月 19 日 至 6 月 30 日 2022 年 5 月 20 日 至 6 月 30 日 單日入場門票 港幣 318 元起（成人）／港幣 223 元起 （小童） 即日起至 2022 年 6 月 30 日 2022 年 5 月 14 日 至 6 月 30 日

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記者：鄧凱文