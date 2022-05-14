【公屋鄰居】黃大仙公屋現巨型雜物阻塞通道　自私鄰居塞爆半邊大堂危及安全

▲ 黃大仙下邨公屋出現巨型雜物，阻塞通道，現時已清走有關雜物。

遇著自私鄰居令人頭痛！黃大仙公屋日前出現一大堆巨型雜物放在公家的電梯大堂，高及天花板，目測塞爆半邊大堂，鄰居大感嘩然在網上發帖分享此奇事，問及「會選擇包容體諒？還是反感」，管理處亦有發警告告示，最新消息是已清走有關雜物。

巨型雜物霸佔樓層電梯大堂

目擊街坊日前在facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」發帖文，上載多張照片，指出黃大仙下邨某座的中低層住戶，將大量雜物放置在樓層電梯大堂，情況已維持數日，管理處亦知道及正處理中。

最新影片：

從照片所見，在樓層電梯大堂，升降機前對出，有一大堆雜物高至貼近天花板，高處更放有數盆植物，很危險，更足足霸佔大堂一半位置。該堆雜物被綠色防水布包裹，未能看到當中的物品，而綠色防水布外有膠帶作圍封，以示危險，提醒住戶勿走近生意外。

阻塞通道出入易生意外

防水布上貼有一張由黃大仙下邨（二區）物業服務辦事處發出的警告告示，內容指出該處為屋邨公眾地方，並不能放置或棄置私人物品雜物，此舉除會阻塞通道及阻礙住戶出入，還有機會導致其他人受傷、構成火警及阻礙清潔工作。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

管理處以5月12日下午2時半起計算，限物主24小時內收回該處的雜物，否則將清走雜物而不作另行通知。

鄰居反感批自私瘋狂

發帖街坊估計涉事住戶如裝修、全屋清潔之類，要將家中所有家具物品暫放大堂，不過，情況過分誇張及自私，行為瘋狂，更已經有數日時間是這樣，

有無顛覆你嘅認知？真（係）幾癲。鄰居嘅你，會選擇包容體諒？還是反感呢？

管理處發警告

網民看過圖片亦大罵離譜誇張，「又真係幾巨型」，猜測是要裝修但又不想花錢租倉暫放家具，很多網民斥責其行為危險影響他人，「其實真係要搵消防，關乎防火問題」、「一兩件就話體諒啫」。

另一方面，不少人大讚管理處做法，否則個個有樣學樣，另有人指要應找出物主，扣分及要他自行處理，「可能真係垃圾，咁樣得逞唔使自己處理」，最新消息是已清走有關雜物。

屋邨清潔扣分制

根據房委會制定的屋邨清潔扣分制，扣分制適用於公共租住房屋（公屋），棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，屬預先警告才扣分的項目，會被扣5分。至於在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料，違例者會被扣7分。如住戶在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳