【東鐵過海】城巴新巴提供6個月2元轉乘優惠 涉5條巴士線【附詳情】
為慶祝東鐵綫過海段通車明通車，城巴新巴與港鐵公司合作，在會展站為港鐵乘客提供為期6個月的2元轉乘優惠，涉30輛披上相關廣告的宣傳巴士，明起在港島行走五條指定巴士路線。
港鐵東鐵綫過海段明通車後，新巴將開辦全新1M號線，為跑馬地及黃泥涌峽一帶居民，帶來便捷的鐵路轉乘服務。同時城巴25A、780 、788號線及新巴1M、722號線的乘客於會展站轉乘港鐵，或由港鐵轉乘上述巴士路線，憑成人八達通可享每程2元的轉乘優惠。
城巴新巴及港鐵，已於新落成的港鐵站及公共運輸交匯處，設立清晰的指示牌，方便乘客轉乘。乘客亦可分別於城巴新巴的手機應用程式及港鐵的 ，搜尋相關的路線轉乘資訊。
港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士表示，東鐵綫過海段通車後，為過海的乘 客帶來更大的便利及更多選擇，很高興與匯達交通合作，連接乘客的鐵路及巴 士旅程。新的公共運輸交匯處位於會展站上蓋，乘客轉車從此變得更無縫、快捷及更物有所值。
匯達交通營運總裁李卓豪先生表示，相信透過鼓勵及方便轉乘巴士及鐵路，便利市民使用公共交通工具。新基建如會展站的落成，有助他們與重要的合作夥伴港鐵公司共同推動此一策略，鼓勵市民乘搭公共交通工具，進一步推動綠色城市。另很高興能首度與港鐵公司於不同渠道合作，亦相信未來雙方將會繼續合作為乘客創造無縫的巴士鐵路轉乘體驗。
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記者：鄧凱文