【東鐵過海】城巴新巴提供6個月2元轉乘優惠　涉5條巴士線【附詳情】

▲ 匯達交通營運總裁李卓豪先生(右)及港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士宣佈雙方將合作於會展站為港鐵乘客提供2元轉乘優惠

為慶祝東鐵綫過海段通車明通車，城巴新巴與港鐵公司合作，在會展站為港鐵乘客提供為期6個月的2元轉乘優惠，涉30輛披上相關廣告的宣傳巴士，明起在港島行走五條指定巴士路線。

港鐵東鐵綫過海段明通車後，新巴將開辦全新1M號線，為跑馬地及黃泥涌峽一帶居民，帶來便捷的鐵路轉乘服務。同時城巴25A、780 、788號線及新巴1M、722號線的乘客於會展站轉乘港鐵，或由港鐵轉乘上述巴士路線，憑成人八達通可享每程2元的轉乘優惠。

城巴新巴及港鐵，已於新落成的港鐵站及公共運輸交匯處，設立清晰的指示牌，方便乘客轉乘。乘客亦可分別於城巴新巴的手機應用程式及港鐵的 ，搜尋相關的路線轉乘資訊。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士表示，東鐵綫過海段通車後，為過海的乘 客帶來更大的便利及更多選擇，很高興與匯達交通合作，連接乘客的鐵路及巴 士旅程。新的公共運輸交匯處位於會展站上蓋，乘客轉車從此變得更無縫、快捷及更物有所值。

匯達交通營運總裁李卓豪先生表示，相信透過鼓勵及方便轉乘巴士及鐵路，便利市民使用公共交通工具。新基建如會展站的落成，有助他們與重要的合作夥伴港鐵公司共同推動此一策略，鼓勵市民乘搭公共交通工具，進一步推動綠色城市。另很高興能首度與港鐵公司於不同渠道合作，亦相信未來雙方將會繼續合作為乘客創造無縫的巴士鐵路轉乘體驗。

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記者：鄧凱文