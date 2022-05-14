【香港故宮】HKDI Gallery與香港故宮辦展覽　展出兩代匠人現代家具作品

▲ 「看不到的 – 傳統中式家具製作」展覽將展出劉小康設計的「交織椅」， 展示兩代匠人謝成聯及吳鋌灝如何以中式家具工藝展現傳統與現代的融合及對碰。

香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE） 李惠利院校屬下的 HKDI Gallery，與即將開幕的香港故宮文化博物館（香港故宮），聯合舉辦公開展覽「看不到的 – 傳統中式家具製作」。展覽將展出由兩代匠人，經驗豐富的謝成聯及新生代吳鋌灝，利用中國傳統巧妙的木工工藝，完美演繹著名設計師陳維正和劉小康創作的現代家具作品，推動公眾對中國傳統工藝及文化傳承的認識和關注。

「看不到的 – 傳統中式家具製作」，為香港故宮正式開館前首個展覽，將由5月14日至6月13日於HKDI及IVE（李惠利）院校的Experience Centre舉行，展出陳維正及劉小康分別為香港故宮士林館設計的兩款家具：「憶」陳列𣕧及 「交織椅」。在展覽中， 觀眾亦可透過拆解展出的組件，了解箇中精湛技藝。

兩件家具由兩代匠人謝成聯及吳鋌灝聯手製作，兩人透過展示木製家具、 家具組件，以及家具製作過程的影片，讓公眾細味中國傳統家具獨有的裝嵌方式及工藝。兩人花了超過半年時間製作家具，為木材賦予新生命之餘，亦體現出傳統工藝的歷久不衰。

▲ 設計以幾何結構營造出秩序感，用上大師級工匠的專業技藝，透過複雜的木榫結構(榫眼和榫 頭)去達到視覺的簡潔及和諧

謝成聯以巧手還原傳統工藝，棄用新式的膠水拼接，用上全入榫拼接。只靠傳統工藝及經驗，未能完美配合劉小康的當代設計。以製作螺旋式椅腿為例，謝成聯發現傳統手法較難以將兩張椅子完美連接， 於是吳鋌灝利用創新科技，透過電腦程式分析，將組件逐步拆解，為謝成聯提供新的連接方向，讓傳統工藝能夠結合當代設計意念。

即將於今年7月開幕的香港故宮文化博物館，館內將擺放12組、共24張由劉小康設計、謝成聯和吳鋌灝製作的同款「交織椅」。兩位匠人使用了由漁農自然護理署向香港故宮捐贈的 一批瀕危木材，包括來自坦桑尼亞的馬達加斯加酸枝木、以及來自馬來西亞的紫檀木。

兩位匠人根據木材不同的特性，精心將木材切割為適用於家具製作的塊狀，透過精準計 算，再配合暗榫（悶榫）接合、方材角接合等方式進行榫接，將兩張傳統中式椅子巧妙連接。

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記者：鄧凱文