【香港故宮】HKDI Gallery與香港故宮辦展覽 展出兩代匠人現代家具作品
香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE） 李惠利院校屬下的 HKDI Gallery，與即將開幕的香港故宮文化博物館（香港故宮），聯合舉辦公開展覽「看不到的 – 傳統中式家具製作」。展覽將展出由兩代匠人，經驗豐富的謝成聯及新生代吳鋌灝，利用中國傳統巧妙的木工工藝，完美演繹著名設計師陳維正和劉小康創作的現代家具作品，推動公眾對中國傳統工藝及文化傳承的認識和關注。
「看不到的 – 傳統中式家具製作」，為香港故宮正式開館前首個展覽，將由5月14日至6月13日於HKDI及IVE（李惠利）院校的Experience Centre舉行，展出陳維正及劉小康分別為香港故宮士林館設計的兩款家具：「憶」陳列𣕧及 「交織椅」。在展覽中， 觀眾亦可透過拆解展出的組件，了解箇中精湛技藝。
兩件家具由兩代匠人謝成聯及吳鋌灝聯手製作，兩人透過展示木製家具、 家具組件，以及家具製作過程的影片，讓公眾細味中國傳統家具獨有的裝嵌方式及工藝。兩人花了超過半年時間製作家具，為木材賦予新生命之餘，亦體現出傳統工藝的歷久不衰。
謝成聯以巧手還原傳統工藝，棄用新式的膠水拼接，用上全入榫拼接。只靠傳統工藝及經驗，未能完美配合劉小康的當代設計。以製作螺旋式椅腿為例，謝成聯發現傳統手法較難以將兩張椅子完美連接， 於是吳鋌灝利用創新科技，透過電腦程式分析，將組件逐步拆解，為謝成聯提供新的連接方向，讓傳統工藝能夠結合當代設計意念。
即將於今年7月開幕的香港故宮文化博物館，館內將擺放12組、共24張由劉小康設計、謝成聯和吳鋌灝製作的同款「交織椅」。兩位匠人使用了由漁農自然護理署向香港故宮捐贈的 一批瀕危木材，包括來自坦桑尼亞的馬達加斯加酸枝木、以及來自馬來西亞的紫檀木。
兩位匠人根據木材不同的特性，精心將木材切割為適用於家具製作的塊狀，透過精準計 算，再配合暗榫（悶榫）接合、方材角接合等方式進行榫接，將兩張傳統中式椅子巧妙連接。
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：鄧凱文