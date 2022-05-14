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【東鐵過海】特首：覓地建屋與基建項目同樣複雜　相信中長期公營房屋供應有保證

社會 16:00 2022/05/14

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特首：覓地建屋與基建項目同樣複雜，相信中長期公營房屋供應有保證（林宇翔攝）

東鐵綫過海段通車明通車，特首林鄭月娥今早主持東鐵線過海段通車儀式及乘坐了全程6公里只需約7分鐘從紅磡站到金鐘站的新鐵路，詳見：另一頁；她又提到覓地建屋同樣是一個複雜的過程，但相信在完善選舉制度下，中長期的公營房屋供應是有保證的。

林鄭月娥於社交媒體上表示，兩年多的新冠疫情無疑令跨境基建未能完全發揮效能，但它們對香港融入國家發展大局和打造粵港澳大灣區「一小時生活圈」至為關鍵；又提到每項大型基建從構想到立項、從設計到建造，往往不會少於十年八載，亦會碰到技術挑戰和種種困難，主事官員和工程團隊都要堅定信心，眾志成城，以事不避難的精神推進項目，當然在過程中亦應汲取教訓，不斷改進，務求把日後的項目做得更好。

她又指，覓地建屋同樣是一個複雜的過程，以往亦會面對社會爭議和司法挑戰。房屋委員會近日公布公屋輪候時間上升至6.1年，形容「確實令人不安」，但相信在完善選舉制度下，加上本屆政府推出的多項增加公營房屋供應的政策措施、加快收地和完善清拆安置安排，以及建議修改法例以精簡程序等工作，中長期的公營房屋供應是有保證的。

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記者：鄧凱文

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