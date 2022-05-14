【第五波疫情】今增284宗確診　包括33宗輸入【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（14日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:58】

星月樓年紀最大個案是90歲女，暫沒其情況資料，但知道她徵狀輕微，她當日與家人在星月樓共膳，其中一人都有確診。

【16:47】

張竹君指，新旺會新染疫職員是5月9日不適，同日有其他確診者發病，所以難指是否最早發病，而部分染疫顧客早在5月4日都有到該處，差不多日日去，有機會在5月9日前都有傳播，至5月9日爆發，故未能鎖定哪一日是病源。

星月樓新增2宗個案則都是侍應，都在3樓工作。

她又指，近日群組都是需要疫苗通行證才可進入的地方，故能解釋患者都沒嚴重個案。

【16:47】

張竹君表示，昨日到上環星月樓視察已叫其暫時停業，待機電署看通風是否有問題及環境樣本結果才開業。

3樓大堂共有29張，暫知至少17張枱，分布散得較開，「覺得成個大堂都受影響」，而且抽氣扇都有樣本陽性，故相信有空氣傳播。

新旺會新增確診者中，只有一人有擲飛標，由於打桌球因時間長，個別人士會去喝東西。

現時全港都有個案，每日約300宗，分布不同區，張竹君呼籲大家去不戴口罩地方，都預料會到受感染，尤其餐廳；她又提到西苑臺共23宗個案，約10人沒有打針，多為長者，提醒長者到樓下都會受感染，呼籲打齊針。

【16:45】暫未肯定居西苑臺染疫員工是否超級傳播者

張竹君表示，上環星月樓200多人差不多全部人已檢測，但好多在等結果，又知道食環署多指引予餐廳，暫未肯定居西苑臺員工是否超級傳播者，因其發病較遲。

【16:44】

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，至今30名染疫兒童康復後出現多系統發炎綜合症，當中大部分病人都未打疫苗，希望家長盡快帶子女打針，至於康復病人都會就臨床情況安排治療及覆診。

【16:30】

紅磡馬頭圍道37至39號紅磡商業中心B座3樓「新旺會」桌球室多6宗個案，其中2人是工作人員，一人在酒吧工作、一人負責預備食物，詳情請看：下一頁。

【16:30】

今多1宗死亡個案，涉77歲染疫女人。今波疫情累計9,147宗死亡個案，詳情請看：下一頁

【16:30】

本港今日新增284宗確診，當中宗116屬核酸陽性、168宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達1,195,616宗確診。

當中33宗屬輸入個案，24宗為核酸個案、9宗快測個案；10人昨抵港於機場確診，分散不同班機、22人於檢疫酒店確診，都是3至6日確診。

至於一名31歲男，於5月1泰國經新加坡抵港，完成酒店檢疫後於5月12日確診，其之前沒陽性紀錄，入住的檢疫酒店同層沒其他個案，他離開酒店後在社區有活動，病毒CT值17至18，中心估計有可能是本地個案，要再分析病毒全基因。

本港再多一宗感染Omicron BA.4個案，涉60歲女，5月9日由美國經瑞士抵港，同日喉嚨痛，在機場確診；本港累計3宗BA.4個案。

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記者：鄧凱文