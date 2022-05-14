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【食肆確診】上環星月樓共39食客確診涉逾15家庭　另1染疫員工居西苑臺

社會 16:40 2022/05/14

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上環星月樓（資料圖片）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上環「星月樓」累計共39名食客確診，涉及超過15家庭，患者全部在3樓用膳，該層大堂共29張枱，至少17枱都有個案，個別家庭全數確診；而累計2染疫員工其中一人居西苑臺，其家人5月9日不適，會分析2群組是否有關。

張竹君表示，「星月樓」累計39名染疫食客涉21男18女，年齡介乎7至90歲，而涉及3樓至少17枱「分得較散」，估計整個大堂都受影響；至於居西苑臺的員工，5月11日不適，在封區當中揪出，其家人在5月9日不適，會分析2群組是否有關。

環境樣本方面，中心共抽取40多個樣本，其中一個男廁及女廁抽氣扇抽取的環境樣本陽性，已建議食肆消毒，證包括抽風系統，亦證明病毒傳染性高，可以空氣傳播。

張竹君表示，上環星月樓200多名顧客差不多全部人已檢測，但很多在等結果，又知道食環署已給予很多指引予餐廳，暫未肯定居西苑臺染疫員工是否超級傳播者，都可能是受感染，因其發病較遲。

中心昨日已叫食客停業，因想再檢視環境樣本及通風系統。

張竹君昨日指，5月7日晚上6至11時涉及29名食客、1名職員確診，年齡介乎8至117歲。當晚共有200名食客、50職員須強檢，以3樓為主，正研究座位關係，亦已檢取48個環境樣本，機電署會研究氣流關係。

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記者：鄧凱文

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