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【桌球會爆疫】新旺會再多6宗個案包括2員工　累計12人確診

社會 16:41 2022/05/14

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紅磡馬頭圍道37至39號紅磡商業中心B座3樓「新旺會」（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，紅磡馬頭圍道37至39號紅磡商業中心B座3樓「新旺會」再多6宗個案，其中2人為工作人員，分別在酒吧工作，及負責預備食物及飲料。，群組累計10顧客2員工確診。

負責預備食物及飲料的工作人員5月9日不適，去了急症室，同日最後上班，病毒CT17，另一同事亦是5月9日咳、5月11日陽性。另4個案中，有一人玩擲標。

張竹君昨表示，新旺會發現多2宗個案，目前共涉及6宗個案，當中2人認識。患者當晚分了3台桌球枱玩，分別1張英式、及2張相鄰的美式桌球枱。中心已檢取28個環境樣本，當中一張美式桌球枱環境樣本陽性，已呼籲新旺會進行大清洗。

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記者：鄧凱文

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