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【DSE2022】DSE筆試今結束　考評局指共44名考生曾於竹篙灣應考

社會 17:33 2022/05/14

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歷史科考試今日舉行。（湯致遠攝）

第3年於疫情下舉行的中學文憑試（DSE）24個甲類科目的筆試今日（14日）結束。考評局今年為被列為密切接觸的檢疫考生及確診考生提供竹篙灣隔離試場，合共有44名考生在竹篙灣內應考。

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DSE歷史科考試今日完成，標誌着2022年DSE所有甲類科目筆試結束。考評局今年於竹篙灣社區隔離設施設立試場，在約3星期的筆試期間，共有18名正在檢疫及26名確診的考生，先後於竹篙灣應考共16個科目的考試。考評局又說，今年合共於435所學校，設立逾520個禮堂試場及約400個課室試場，亦為有特殊教育需要(SEN)的考生設立逾770個特別試場，考務人員數以萬計。

5月中至6月上旬將舉行體育和音樂科實習考試，考評局指今年約有1,100名體育科及6名音樂科的考生，將繼續做好各項防疫措施，為考生提供合適的考試環境。

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責任編輯：黃悅晴

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