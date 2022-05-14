【好人好事】無間斷行善派發抗疫檢測包　方健儀助基層學生︰幫到幾多得幾多

▲ 方健儀向基層學生派發抗疫快測包。

防疫不能鬆懈，快速檢測包已成為不少人的生活必需品，學生更甚，每日返學前都要快測，快測包平至十多元也小數怕長計。疫情多年來，方健儀無間斷行善，由派口罩到快速檢測包，一直幫助基層，近日她計劃主力幫助基層學童，繼續實行「莫因善小而不為」理念，幫到幾多得幾多。

▲ 方健儀整合派發策略，支援基層學生。（圖片：方健儀FB）

持續行善派發抗疫用品

前新聞主播方健儀（Akina）一直行善，疫情初期就跟義工朋友到旺角派口罩予清潔工及露宿者，及後不時隨身攜帶準備好的抗疫包，當遇到有需要人，如清潔工友、執紙皮長者，就會派發。今年初，快速檢測包供不應求、價格不便宜，方健儀亦有準備多套快速檢測包贈有需要人士，此外更自製簡便使用說明書，改良加入圖像，非常貼心。

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近日疫情雖見緩和，但防疫要持續，方健儀就繼續派發抗疫物資予基層。本月，Akina在facebook專頁「方健儀 Akina Fong」分享了數則帖文，在2日的帖文，她專程來到出生地中西區禧利街附近，此地是方健儀兒時住過分租房，她當天派發目標對象是清潔工友，特意前往紙盒、紙皮及推車仔停泊的地方，

早前善心人捐助的抗疫物資已派完了，今次出動我買落嘅快測，當然唔少得自製簡便使用說明書，呢幾日都已經全數派出。

基層學生每日返學快測成負擔

基層工友之外，方健儀有幫助學生，她有聯同不同合作伙伴行善，計劃整合派發策略，有感基層小朋友返學前要快測，對他們來說是一個負擔。10日（星期二），方健儀發帖指出「癌症資訊網」疫情以來一直幫助不同有需要朋友，有感大眾可能忽略某些群組，例如特殊學校及基層學童，她深感認同，

每日返學前都要快測，一套價錢可能等如一個麵包或一程搭車錢，對快測需求更殷切。

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方健儀到處搜購歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單的認可快測套裝，捐贈「癌症資訊網」統一處理，再分發學童。她最希望疫情進一步緩和，小朋友返學前不用再做快測。

大家唔好掉以輕心，努力繼續百毒不侵！

媽媽鼓勵女兒行善

有網民大讚Akina好有心，幫助基層市民好有愛，Akina 回應道「要適時調整一下派發策略，希望幫到幾多得幾多」，她指平時「我都係一個人出動，將義工變得簡單及融入生活」，從而鼓勵大家莫因善小而不為。此外，方健儀媽媽在2則帖文也有留言，分別「撐你」及給讚好emoji予女兒，鼓勵女兒行善。

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責任編輯︰顏紫燕