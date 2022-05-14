【再見一面】難捨摯愛離世2個月重啟賽車遊戲　深情男盼重遇已故女友「靈魂」

▲ 外國一名男子重啟賽車遊戲，盼望在遊戲中能重遇已故女友的「靈魂」。

摯愛離世的傷痛並非筆墨能形容，也不是一朝一夕就能走出陰霾。外國一名男子因女友逝世而陷入低谷，為了抒發對已故女友的思念之情，他重啟對方喜歡的賽車遊戲，盼望在遊戲中能重遇女友「靈魂」，至少當作見她一面也好。

綜合外媒報道，該名男子早前在網上討論區Reddit發帖文，與網民分享令人心碎的故事。他表示女友去世了，他想進入賽車遊戲 《Forza Horizon 5》的離線模式來尋找她，並詢問網民可以如何增加與「女友」在遊戲中相遇的機會。

原來這個賽車遊戲的設定中，能記錄玩家在最後一場遊戲的最好成績，還有駕駛過程。即使玩家已離線，遊戲上的朋友都可以跟他在遊戲中的自己，也就是所謂的「靈魂車手」繼續玩下去。男生因此希望能夠與女友的「靈魂車手」比賽，就像二人再次見面一樣。

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玩逾百次終與「女友」相遇

網民知道他的悲慘故事後都感到傷感，也被他的深情感動了。有網民建議他將女友帳號標誌為特別好友，又或刪除一些遊戲上的好友名單，以增加在遊戲中遇到女友「靈魂車手」的機率。結果他玩了逾百次，終於在超過200個遊戲好友中重遇「女友」，他在影音平台抖音（TikTok）感慨分享︰

女友離世兩個月了，我一直尋找能再次跟她連繫的方法……

他在遊戲中一直跟在女友的車後，一方面不斷重複地跟女友的靈魂車手比賽，另一方跟「女友」訴說對她的思念。他深怕一旦退出遊戲，不知能否再遇上對方，所以他很珍惜這次機會。

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責任編輯︰王明芳