【疫苗接種】教育局與多區校長會合辦疫苗接種日　楊潤雄再籲學童盡快打針

▲ 教育局與香港島校長會合辦疫苗接種日，（楊潤雄Facebook 圖片）

教育局今日（14日）與多區校長會合辦兩場「疫苗接種日」活動，涉及70多間學校、合共約1,300名學童及家人報名參加。教育局局長楊潤雄引述瑪嘉烈醫院兒科顧問醫生指，兒童新冠康復者或有「長新冠」，再促家長盡快帶子女接種疫苗，以減低受感染及後遺症的影響。

楊潤雄於社交平台表示，荃灣葵涌及青衣區中學校長會、荃灣區小學校長會、葵涌區小學校長會、青衣區小學校長會及荃灣及葵青區幼稚園校長會，以及香港島校長聯會，今日與局方合辦兩場「疫苗接種日」活動，分別在中華傳道會許大同學校及軒尼詩道官立小學舉行，涉及約70間中小學及幼稚園。他又說，各區學校發展組將繼續與民政事務處、校長會及學校合作，推動疫苗接種活動，未來兩個星期將到黃大仙、油尖旺、深水埗、九龍城及西貢等地區。

楊潤雄又引述瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，其接觸約130宗兒童新冠康復者覆診個案中，有10%出現懷疑長新冠徵狀，包括記憶力變差、失眠、難以集中精神，部分出現認知問題或精神問題。(詳情即看：【下一頁】)他認為由此可見，疫情雖漸見緩和，但學校和家長仍不能掉以輕心，重申接種疫苗是預防新冠病毒感染及減低重症及死亡風險的最有效辦法，呼籲學校及家長盡早為學生安排接種疫苗。

▲ 其中一個接種場所為軒尼詩道官立小學，（楊潤雄Facebook 圖片）

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴