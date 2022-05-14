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【3區污水陽性】荃灣珀麗灣、黃大仙美東邨等污水陽性　政府將派13.5萬個快測包

社會 18:13 2022/05/14

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本港第五波疫情未止。（陳靜儀攝）

政府今日（14日）表示，荃灣區、東區及黃大仙區的污水檢測結果呈陽性，病毒量亦相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約13萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

有關地區如下：

  • 荃灣區：珀麗灣、田寮新村、馬灣大街村及馬灣漁民村屋
  • 東區：佳翠苑、曉翠苑、富怡花園、富景花園及富欣花園
  • 黃大仙區：美東邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴

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