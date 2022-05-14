【強制檢測】40處納入強檢　涉尖沙咀The Austin、美孚新邨、杏花邨等【附名單】

▲ 市民須於5月15日或16日進行檢測。（資料圖片）

政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於5月8日至14日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月15日或16日檢測，指明地點如下：

香港仔嘉隆苑嘉俊閣

元朗洪福邨洪昌樓

元朗朗睛邨青朗樓

屯門富泰邨健泰樓

屯門叠茵庭9座

屯門良景邨良華樓

屯門山景邨景麗樓

天水圍天華邨華彩樓

天水圍天晴邨晴海樓

深井碧堤半島6座

油塘油美苑淑美閣

油塘油麗邨信麗樓

紅磡銀漢街25號龍德大廈

紅磡黃埔花園翠楊苑1座

馬鞍山富安花園2座

馬鞍山恆安邨恆星樓

馬灣珀麗灣30座

青衣長安邨安泊樓

青衣長康邨康榮樓

沙田愉翠苑愉滿閣

大圍金獅花園 2 期金冠閣

葵涌石籬一邨石俊樓高座

葵涌和宜合道138-184號瑞景大廈B座

葵涌月海灣1座

葵涌大窩口邨富德樓

葵涌賢麗苑賢光閣

荔枝角美孚新邨4期百老匯街69-71號

柴灣杏花邨40座

北角銀幕街1號海景軒

將軍澳翠林邨彩林樓

將軍澳翠林邨碧林樓

上水清河邨清平樓

上水新都廣場2座

粉嶺華明邨頌明樓

慈雲山慈正邨正泰樓

土瓜灣傲雲峰5座

東涌逸東(二)邨瑞逸樓

大埔翠怡花園A座

黃大仙黃大仙下邨龍逸樓

尖沙咀The Austin1座T1

市民如在2月14日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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責任編輯：黃悅晴