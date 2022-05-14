【強制檢測】40處納入強檢 涉尖沙咀The Austin、美孚新邨、杏花邨等【附名單】
社會 21:34 2022/05/14
政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於5月8日至14日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月15日或16日檢測，指明地點如下：
- 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
- 元朗洪福邨洪昌樓
- 元朗朗睛邨青朗樓
- 屯門富泰邨健泰樓
- 屯門叠茵庭9座
- 屯門良景邨良華樓
- 屯門山景邨景麗樓
- 天水圍天華邨華彩樓
- 天水圍天晴邨晴海樓
- 深井碧堤半島6座
- 油塘油美苑淑美閣
- 油塘油麗邨信麗樓
- 紅磡銀漢街25號龍德大廈
- 紅磡黃埔花園翠楊苑1座
- 馬鞍山富安花園2座
- 馬鞍山恆安邨恆星樓
- 馬灣珀麗灣30座
- 青衣長安邨安泊樓
- 青衣長康邨康榮樓
- 沙田愉翠苑愉滿閣
- 大圍金獅花園 2 期金冠閣
- 葵涌石籬一邨石俊樓高座
- 葵涌和宜合道138-184號瑞景大廈B座
- 葵涌月海灣1座
- 葵涌大窩口邨富德樓
- 葵涌賢麗苑賢光閣
- 荔枝角美孚新邨4期百老匯街69-71號
- 柴灣杏花邨40座
- 北角銀幕街1號海景軒
- 將軍澳翠林邨彩林樓
- 將軍澳翠林邨碧林樓
- 上水清河邨清平樓
- 上水新都廣場2座
- 粉嶺華明邨頌明樓
- 慈雲山慈正邨正泰樓
- 土瓜灣傲雲峰5座
- 東涌逸東(二)邨瑞逸樓
- 大埔翠怡花園A座
- 黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
- 尖沙咀The Austin1座T1
市民如在2月14日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。
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責任編輯：黃悅晴