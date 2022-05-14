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【強制檢測】40處納入強檢　涉尖沙咀The Austin、美孚新邨、杏花邨等【附名單】

社會 21:34 2022/05/14

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市民須於5月15日或16日進行檢測。（資料圖片）

政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於5月8日至14日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月15日或16日檢測，指明地點如下：

  • 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
  • 元朗洪福邨洪昌樓
  • 元朗朗睛邨青朗樓
  • 屯門富泰邨健泰樓
  • 屯門叠茵庭9座
  • 屯門良景邨良華樓
  • 屯門山景邨景麗樓
  • 天水圍天華邨華彩樓
  • 天水圍天晴邨晴海樓
  • 深井碧堤半島6座
  • 油塘油美苑淑美閣
  • 油塘油麗邨信麗樓
  • 紅磡銀漢街25號龍德大廈
  • 紅磡黃埔花園翠楊苑1座
  • 馬鞍山富安花園2座
  • 馬鞍山恆安邨恆星樓
  • 馬灣珀麗灣30座
  • 青衣長安邨安泊樓
  • 青衣長康邨康榮樓
  • 沙田愉翠苑愉滿閣
  • 大圍金獅花園 2 期金冠閣
  • 葵涌石籬一邨石俊樓高座
  • 葵涌和宜合道138-184號瑞景大廈B座
  • 葵涌月海灣1座
  • 葵涌大窩口邨富德樓
  • 葵涌賢麗苑賢光閣
  • 荔枝角美孚新邨4期百老匯街69-71號
  • 柴灣杏花邨40座
  • 北角銀幕街1號海景軒
  • 將軍澳翠林邨彩林樓
  • 將軍澳翠林邨碧林樓
  • 上水清河邨清平樓
  • 上水新都廣場2座
  • 粉嶺華明邨頌明樓
  • 慈雲山慈正邨正泰樓
  • 土瓜灣傲雲峰5座
  • 東涌逸東(二)邨瑞逸樓
  • 大埔翠怡花園A座
  • 黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
  • 尖沙咀The Austin1座T1

市民如在2月14日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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責任編輯：黃悅晴

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