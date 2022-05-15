  • 23°C
香港時間 : 2022515日 (週日) 07:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東鐵過海】近千鐵路迷迫爆頭班車　你能找出羅生嗎【多圖】

社會 06:42 2022/05/15

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

東鐵綫今日起正式伸延過海往金鐘。（梁偉榮攝）

東鐵綫過海段今日（15日）通車，為見證首班車5時25分由會展站開出，即使夜裡風雨交加，數百名鐵路迷仍決定通宵在會展站外守候。

東鐵綫過海段今日通車。（資料圖片）

    點擊圖片放大
    +3
    +2
  •  

因「屯馬開通真的很興奮」一曲成名的鐵路迷羅哲琛，今早4時便在會展站外等待，「我好期待過海段的通車，具體期待左幾耐？由我一知道有呢條鐵路就開始期待。」

會展站特別於凌晨4時45分開放迎接鐵路迷，一眾鐵路迷入站打卡留念後，順利登上5時25分開出的首班車。列車開出時，一眾鐵路迷同聲歡呼。

港鐵公司常務總監劉天成亦有與市民搭上首班車，更與市民合照。

列車最後用了3分鐘到達紅磡站，一眾鐵路迷隨即下車參觀紅磡站新月台。

另有市民選擇乘東鐵綫過海到金鐘站。譚先生今早與兒子試乘過海段列車，他指兒子是鐵路迷，今日除滿足兒子願望外，亦希望感受一下新上班路線。

譚先生居於沙田，公司位於金鐘，平常上班主要靠隧巴過海，「今日試乘過海段，感覺列車很暢順，以後會改用東鐵上班。」

【TOPick診症室】初生嬰大便灰白色揭先天性疾病　小兒外科醫生拆解原因

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚、吳卓峰

相關文章

【過海段通車】港鐵與政府簽訂協議　獲過海段未來10年營運及服務經營權
22:28 2022/05/10
【過海段通車】港鐵與政府簽訂協議　獲過海段未來10年營運及服務經營權
【東鐵綫過海段已正式通車！】率先掌握過海優惠及新站賣點
今日 00:00
【東鐵綫過海段已正式通車！】率先掌握過海優惠及新站賣點
【過海段通車】會展站周日凌晨4時45分提早開放　首班車5時25分開出
15:05 2022/05/13
【過海段通車】會展站周日凌晨4時45分提早開放　首班車5時25分開出

你可能感興趣

【過海段通車】港鐵與政府簽訂協議　獲過海段未來10年營運及服務經營權
22:28 2022/05/10
【過海段通車】港鐵與政府簽訂協議　獲過海段未來10年營運及服務經營權
【東鐵綫過海段已正式通車！】率先掌握過海優惠及新站賣點
今日 00:00
【東鐵綫過海段已正式通車！】率先掌握過海優惠及新站賣點
【過海段通車】會展站周日凌晨4時45分提早開放　首班車5時25分開出
15:05 2022/05/13
【過海段通車】會展站周日凌晨4時45分提早開放　首班車5時25分開出
交通 港鐵 港鐵 鐵路系統

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影