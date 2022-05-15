【東鐵過海】近千鐵路迷迫爆頭班車　你能找出羅生嗎【多圖】

▲ 東鐵綫今日起正式伸延過海往金鐘。（梁偉榮攝）

東鐵綫過海段今日（15日）通車，為見證首班車5時25分由會展站開出，即使夜裡風雨交加，數百名鐵路迷仍決定通宵在會展站外守候。

▲ 東鐵綫過海段今日通車。（資料圖片）

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因「屯馬開通真的很興奮」一曲成名的鐵路迷羅哲琛，今早4時便在會展站外等待，「我好期待過海段的通車，具體期待左幾耐？由我一知道有呢條鐵路就開始期待。」

會展站特別於凌晨4時45分開放迎接鐵路迷，一眾鐵路迷入站打卡留念後，順利登上5時25分開出的首班車。列車開出時，一眾鐵路迷同聲歡呼。

港鐵公司常務總監劉天成亦有與市民搭上首班車，更與市民合照。

列車最後用了3分鐘到達紅磡站，一眾鐵路迷隨即下車參觀紅磡站新月台。

另有市民選擇乘東鐵綫過海到金鐘站。譚先生今早與兒子試乘過海段列車，他指兒子是鐵路迷，今日除滿足兒子願望外，亦希望感受一下新上班路線。

譚先生居於沙田，公司位於金鐘，平常上班主要靠隧巴過海，「今日試乘過海段，感覺列車很暢順，以後會改用東鐵上班。」

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記者：陳梓蔚、吳卓峰