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【高官任命】李家超稱下屆政務司司長已有心水人選　重視理念是否一致

社會 10:01 2022/05/15

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李家超稱下屆政務司司長已有心水人選。（資料圖片）

行政長官當選人李家超出席電台節目時透露，對於下屆的政務司司長人選已有心水，選擇時考慮了能否愉快合作、相互的信任度、理念是否一致、能否達至一加一大於二的效果等。

李家超接受電台訪問時，被問及下屆政府第二把交椅的政務司司長，會否由紀律部隊或政務官（ＡＯ）背景人士出任？他表示，雖心中已有人選，但暫未能透露，而他尋覓人才，不會只看背景出身，最重要是其經驗和知識，能否配合其決策範疇。

至於今屆政府的司局長們，有多少人會在下屆政府留任？李家超坦言，由於要尊重雙方意願，要等到有結果才可公佈，不希望在過程中，給予任何人壓力，但會盡力盡快找到整個班子人選。

被問及對政務官（AO）的意見，他表示，AO是很優秀的人才，招聘時已是精選，過去有局長都是AO出身，自己多年來與AO同事們合作愉快。

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責任編輯：陳梓蔚

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