【曾江離世】曾慕雪仍未能接受父親逝世　曾江生前曾表示喪禮從簡

香港電台第一台車淑梅主持的節目《舊日的足跡》，在本周日（ 5月15日）訪問曾江女兒曾慕雪，細訴亡父曾江的生活點滴。此外，節目 亦會播出2003年專訪曾江的錄音談及其入行經過和在荷李活拍攝007電影的經歷。

曾慕雪坦言，依然未能接受爸爸逝世的事實，但因為有很多事情需要處理，所以會以穩定的情緒去面對。至於其哥 哥因為長居加拿大，加上疫情措施非常複雜所以不會回港。

【曾江離世】難忘曾江勉勵要多看電影多讀書 鄭丹瑞：香港電影界失去了難得的演員

▲ 曾江與女兒曾慕雪。

性格率性爽快

曾慕雪表示最想跟爸爸講的說話是：「爹地我哋ok！我哋會好好前行，所以爹地你都可以move on！」

她續謂： 「爹哋呢一生好圓滿，做到好多事情令大家都會記住佢，外界俾到好多愛同祝福我哋一家人，心好暖。爹地好叻，好似依然照顧住我哋咁 。焦姣auntie係一個堅強嘅人，不過所有正常嘅感情都會唔捨得，一時ok、一時想起又會好掛住 。 」

她形容亡父稱：「爹哋係一個好開心、隨心嘅人。 冇幾耐前，佢同我講佢呢一生真係好爽！呢幾個月真係好悶，好想行開吓。」

主持問有沒有勸曾江不要遠行？曾慕雪稱：「我爹哋决定咗，好難說服佢，我支持佢嘅方法就係令事情安排順利啲 。我好尊重佢，因為無人知道下一步會發生咩事，所以唔可以調返轉頭指有乜嘢出錯……大家都見佢喺新加坡、馬來西亞食得玩得幾咁開心，相信呢啲就係佢最想要嘅。」

虔誠天主教徒

被問到爸爸生前可有提及生死，曾慕雪稱：「有，佢有講過。佢一路都話，簡單啲，唔好搞咁多嘢！佢細個嘅時候係天主教，但唔係十分虔誠嗰種。喪禮用咩形式仲未決定，有啲手續仍然處理緊，會低調，未必咁公開，暫時未有具體資料可以分享。」

如果要送一件物品留在爸爸身邊，曾慕雪表示會選擇畫紙和畫筆，因為亡父生前喜歡畫畫，而且畫得很好。

曾慕雪憶述小時候跟曾江到片場感覺沉悶，演員工作對她來說並不吸引：「佢嗰陣做《誓不低頭 》嘅陸國榮角色，出街真係俾人鬧，好搞笑，原來啲人真係分唔到係做戲。」

博學藝術家

她表示曾江為人好自我：「鍾意有自己空間，會喺街上對人唔瞅唔睬，黑面唔理人。其實佢好低調，特別係同焦姣auntie一齊之後就更加低調。我鍾意講古仔，揀咗舞台劇，好幸運父母都支持我。」

她入讀演藝學院後，時常與成父親以戲劇為討論話題：「佢識好多古今中外嘅戲，好有研究。佢真係活到老學到老，對人生好有passion。佢又鍾意畫畫、飾物、襯衫 、靚嘅嘢，人生所有嘅事都係佢點點滴滴嘅藝術！」

曾慕雪指父親給她很大的力量，她要告訴自己現階段不應該留於好傷感或甚麼也不做的狀態，因為這並非曾江想看到的：「如果係佢，佢會收拾心情繼續向前行，享受每一刻！ 」

有美好回憶

曾慕雪指，亡父個性率直，雖然愛錫她卻鮮有宣諸於口：「佢用佢嘅方法去愛我哋。我老公食嘢冇要求，但我同爹哋好有要求， 爹哋成日話佢唔識食，最初老公都唔開心，慢慢都慣咗……後來，爹哋都係講嗰句：『你都唔識食，不過你鍾意食牛扒，好啦，今日我哋就食牛扒啦！』於是我哋成日都食牛扒。呢個就係佢愛我哋嘅方法。哈。」



最後她欣慰稱：「我好幸運曾江係我爸爸，佢對輝uncle繼父阮兆輝應該冇呷醋。我相信佢知道一個無血緣嘅人係幾咁錫我，佢會好安樂。媽咪（鄧拱璧）都好好，我哋全家人繼續專心工作，因為世界要繼續向前。大家都有好多同爹哋嘅回憶，令我哋永遠掛住佢。」