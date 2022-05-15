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【封區檢測】荃灣梨木樹邨桃樹樓揪5宗陽性個案　約0.3%住戶染疫【不斷更新】

社會 11:44 2022/05/15

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

( 陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【11:15】荃灣梨木樹邨桃樹樓有5人未進行強制檢測

政府共檢查了323名荃灣梨木樹邨桃樹樓受檢人士的檢測報告，發現有5人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【10:15】荃灣梨木樹邨桃樹樓率為0.3%

荃灣梨木樹邨桃樹樓約1659名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪799戶，當中148戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【湊得輕鬆啲】「生仔要考牌」專頁論盡家教笑中有淚　80後版主盼身教下一代明辨是非

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責任編輯：TOPick 港聞組

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