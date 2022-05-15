【加強監管】政府修例改善院舍質素　羅致光：未合要求或逐步退場

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《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》將於本月25日提交立法會進行首讀。勞工及福利局局長羅致光今日（15日）表示，今次的法例修訂，並非小修小補，若能成功完成有關修例工作，在法案中有關過渡期安排之內仍未能切合今天香港社會對院舍服務水平應有要求的院舍，將可能逐步退場，由更符合社會要求的院舍取而代之。

勞福局局長羅致光在網誌指，條例草案建議分兩階段提升院舍的最低人均樓面面積，前後八年完成過渡。現時法例只規定住客人均樓面面積不低於6.5平方米，條例草案建議容許現有的高度照顧院舍有4年時間達致人均樓面面積不低於8平方米，以及在8年內符合人均樓面面積9.5平方米的新規定；而現有的中、低度照顧院舍則可用8年時間符合人均樓面面積8平方米的新規定。

現時約有460間院舍2未符合上述的新規定，合共需要削減約6300個宿位。由於現時市場上其他已符合新規定的院舍約有8700個空置宿位,今次修訂不會令現居於這些院舍的住客失去院舍照顧。這個過渡安排是讓現有院舍可透過自然流失、逐步減少宿位及進行所需改裝工程或搬遷處所，以達致新規定。

他又稱，除了加強對院舍營辦人的問責，條例草案引入全新的院舍主管註冊制度，以改善院舍日常管理和運作。申請成為註冊主管的人須持有相關專業資格或學歷，或相關工作經驗。社署署長須信納該申請人是成為註冊主管的「適當人選」，包括考慮其相關犯罪紀錄等。

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責任編輯：余思嵐