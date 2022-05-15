【MIRROR】呂爵安妹妹連環揭哥哥秘密　踢爆Edan喜歡自聞臭屁？

▲ Edan原來有這個癖好！

人氣組合MIRROR成員呂爵安（Edan）出名是位好哥哥，與妹妹「小如豬」感情要好，更不時在網上分享與妹妹的合照，絕對是圈中的「寵妹狂魔」。

日前「小如豬」趁考完DSE，便在社交網與網民玩「你問我答」，更踢爆露哥哥不少私隱，認真搞笑

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大答網民問題

不少網民亦老實不客氣，問「小如豬」可否甫出「呂爵安黑圖？」小如豬誠實答：「黑圖我把握唔到分寸，太醜會被威脅」。

再問到有沒有生氣被Edan整天指她微胖有福氣，「小如豬」說：「講咗17年已習慣。（講真唔只微咁簡單）」

至於MIRROR即將開演場會，作為親屬的「小如豬」當然亦難免被問拿MIRROR演唱會的門票，而她指都有被人問，但直言未有任何消息。

連環踢爆哥哥秘密

隨後，雖然「小如豬」為保Edan靚樣，未有甫出哥哥的黑圖，不過她竟敢甫出Edan吹笛走音的片，但都有保護哥哥用貼紙遮住其樣子。

最好笑她還公開在電話改哥哥的名字為「煩膠呂爵安 Edan」，真的看出兩兄妹感情好好。

而「小如豬」亦繼續發功，說到Edan的搞笑事時，她說:「真係唔明點解佢自己放完屁要自己索番，唔開門通吓風，次次打開門都好驚。」

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大讚哥哥好仔

雖然「小如豬」爆出Edan不少秘密，不過都有大讚哥哥為人很好，絕對是好仔：「老實講佢幾好，孝順屋企、關心照顧家人、識同人相處、有分寸、好叻搞氣氛、有上進心有擔當、平時心態好、肯聽人意見，好多嘢我自己都好需要學習，如果可以冇咁煩最好。」

最後又大讚Edan音樂比自己叻，最喜歡哥哥的歌曲是《一表人才》，可見妹妹都很欣賞哥哥，二人感情令人羨慕！