【不孝女兒】家姐拒陪7旬病父覆診兼舉家移民　妹妹斥不孝：做人仔女個牌無咗

▲ 家長不陪伴病重父覆診，更在父親病危時舉家移民。

照顧年邁生病的父母，是子女的孝道。然而，有女網民在社交平台投稿稱，年近7旬的父親近年經常要進出醫院，陪父親入院的工作本由她與家姐分擔，惟家姐多次以工作、照顧自己家庭為由推托，甚至在父親病重時舉家移民，即使父親離世也拒回港，令事主感到寒心。

有女網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，年近70歲的爸爸，近年身體多毛病，經常要出入醫院，由於媽媽腳關節不好，加上疫情下擔心老人家身體，所以多數由她和家姐分擔陪爸爸覆診的工作。

然而，家姐漸漸搬出很多藉口，例如說公司不滿她請假太多、又說外傭姐姐生病、擔心到醫院會把病菌帶給家中的小朋友，甚至有幾次說懷疑自己確診，不想做行走中的病毒，甚至教訓事主，

你又冇小朋友，flexible過我好多，好心就多啲陪爸爸去醫院。

事主並不介意多陪爸爸去覆診，只是見到家姐隔幾日就在社交平台上載與家人吃喝玩樂的照片。後來連爸爸也不好意思要她們請假陪伴，多次表示獨自前往醫院便可，家姐便斥責事主，「成日當老豆廢，好傷佢自尊，佢仲唔開心。」

直至有一次，事主收到醫院電話指，爸爸行樓梯時不慎跌倒，跌爛了電話，家姐拒絕請假，但事主懷疑家姐是一家去了staycation。當日事主趕往醫院接爸爸，姑娘指爸爸不肯認老，醫生講病情他不明白卻裝懂，所以希望有後生可以陪爸爸。

唔知係太嬲定太內疚，我嗰日成程車喊到收唔到聲，成30幾歲人最後都仲要個老豆當我小朋友咁安慰返轉頭。

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家姐斥妹妹愚孝

後來，她與家姐爭吵，她斥責家姐不孝，家姐反指她愚孝，更指「冇小朋友根本唔理解作為working mom行唔開嘅難處。」而在爸爸病情反覆之際，家姐宣布舉家移民，並於去年年底飛往英國。

總之，佢一句「為咗下一代」，我哋「呢代」同「上一代」通通都要讓路。

在家姐移民一個月後，爸爸多次進出ICU，醫院亦酌情讓事主和媽媽探病，惟家姐拒絕回港，覺得即使自己回來，爸爸病情一樣會惡化，即使視像也只講兩句。在今年3月中，爸爸病逝，由於爸爸生前染疫，只能直接火化，無法辦一個體面的喪禮。

妹陪爸爸走最後的路

事主發現家姐在facebook悼念爸爸，呃了300多個like和一個嬲。事主記者每次幫爸爸拿身份證到醫院登記，都會在銀包看到她和家姐小時候的學生相，令事主想起很多往事。

我成日覺得唔係我陪爸爸走最後一段路，反而係爸爸媽媽陪我走咗30年路，我其實先係最幸福嗰個。

至於家姐，她不肯定是否做人父母後，就會無私自己下一代而自私上一代。她絕對認同家姐係一個好媽媽，生仔有考牌，但做人仔女的牌就好像突然消失。

上個月最後見家姐出post話去歐洲散心喎，然後我block咗佢。

不少網民紛紛安慰事主，認為爸爸有她這個孝順女已經好幸福，她已盡力陪爸爸走最後的路，點擊睇更多網民留言：

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳