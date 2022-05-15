【惡店欺客】元朗惡店強賣服裝不成掃帚趕客　顧客遭襲擊頭部紅腫手臂瘀傷

▲ 元朗一間服裝店最近卻有惡店員「強買強賣」不成竟提起掃帚「趕客」。

購物講求合乎心意，但元朗一間服裝店最近卻有惡店員「強買強賣」不成竟提起掃帚「趕客」。

有網民昨日（14日）在社交網站上載一段影片，指其母在元朗喜利商場地下某服裝店遭惡店員襲擊。上載者指，事發在本周二（10日）晚上，其母到上址店舖買衣服，全店服裝均標價每件50元。該網民的母親選定一件後隨即付款100元，讓店員找續。店員於是趁機兜售該店一件「短身款」衣服，事主亦順意翻看，惟她最終認為該件衣服不合心意，決定只購買先前所選定的一件衣服。

不料此時店員卻指2件衣服都已經「入咗機」，即意味着無法退錢。事主大惑，認為自己只是選定一件衣服，而另一件是店員介紹，自己尚在考慮，質疑為何店員自作主張。

據網民描述，此時店員開始發難，「粗言穢語，話我媽攪事」，其母亦反擊，指會報警處理。網民指，店員聞言即開始「恐嚇」其母，更揚言事主若不離開，便要「打」她。事主為安全起見，便開始拍攝事發經過。

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從片段中可見，該名懷疑服裝店店員手持掃帚，大聲喝罵稱「走呀你」、「錢都還咗畀你啦仲唔走」，並動手將事主推出店外，其間事主指要將店員行為「放上youtube」，並以粗言怒斥該店員。

店員聞言即提起掃帚襲擊事主，大喝「走啦」，而事主不忿被打，一直言語反擊。此時店員再度發難，用掃帚連續擊打事主，片段畫面亦陷入混亂。而據上載網民描述，當時有男途人挺身而出，「幫手擋住呢個店員」，而店員見狀竟入店取鐵通企圖繼續追打事主。

其該網民亦上載數張攝有母親傷勢的照片，可見其母頭部紅腫，手臂有瘀傷。網民指已經報警處理。

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事件引起大批網民熱議，當中亦有「同病相憐」的受害者分享險被該店多收錢的經歷：

呢間係黑店，無錯係黑店，係屈人錢架強迫消費 買一件衫，睇2件但最終買左1件，之後佢知我只買一件，sales發欄渣，啤住我 我之後比左50元店員埋單，入完機之後5秒，就話無收過我錢 之後，佢仲大大聲聲鬧我 我話報警，睇CCTV，佢至死死地氣退錢比我我打去公司投訴，公司就求其話店員有精神病，就收我線

亦有網民建議：

即刻去驗傷，同埋睇下附近舖頭門口有冇放cctv錄到事發經過，最好搵埋議員律師傾下，叫佢幫下手。

也有人感嘆：

為左$50生意做到咁 有無需要咁呀痴線真係

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記者：黃穎津